Das frühe Ende der Eislaufsaison trifft den GSC Moers hart

„Das trifft uns sehr“, sagt Beate Mühlenkamp-Themann. Damit meint die Sportliche Leiterin der Eiskunstläufer vom Grafschafter Schlittschuhclub (GSC) das vorzeitige Ende der Eislaufsaison. Wie berichtet, hatte der Energieversorger Enni mit seiner Abteilung Sport/Bäder die Schließung der Eissporthalle Enni-Eiswelt gestern verkündet. Da seit Anfang November durch die Corona-Pandemie keine Gäste mehr eingelassen werden dürfen und der Betreiber zu recht davon ausgeht, dass es sich in den kommenden Wochen auch nicht ändern wird, wäre es unverantwortlich, das künstlich erzeugte Eis trotzdem weiter vorzuhalten.

Enni-Geschäftsführer Lutz Hormes habe darum „schweren Herzens beschlossen“, die eigentlich bis zum 31. März dauernde Eissaison vorzeitig zu beenden und die Eisfläche nun abzutauen. „Die Personal- und Betriebskosten laufen ohne Einnahmen weiter. Es wäre wirtschaftlich nicht vertretbar, die Eissporthalle in Betrieb zu halten und auf bessere Zeiten zu hoffen“, bedauert Hormes die Lage.

Die Vereine, die die Einrichtung nutzen, seien bereits informiert. Da ist an erster Stelle der GSC Moers zu nennen, der neben Eiskunstlaufen und Eishockey außerdem jedes Jahr um die Adventszeit herum ein großartiges Weihnachtseismärchen auf die Kufen bringt. Auch das wird es in diesem Jahr nicht geben. Doch trotz aller widrigen Umstände für den GSC kann Beate Mühlenkamp-Themann die Entscheidung des Betreibers nachvollziehen. Wobei sie aber auch eines zu bedenken gibt: „Unsere nächste Saison beginnt dann erst wieder im kommenden September 2021.“ Die Vereinsverantwortlichen in anderen Sportarten könnten nach dem Lockdown einfach die Hallentore wieder öffnen, oder die Plätze wieder freigeben. Im Eissport müsse aber zwingend der rutschige, gefrorene Untergrund her.