Daniel Altmaier macht Werbung für Tennis und Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Die Erfolgsserie von Tennisprofi Daniel Altmaier bei den French Open in Paris steht auch Blau-Weiß Kamp-Lintfort gut zu Gesicht. Ein Kommentar

Nun hat auch Kamp-Lintfort auf der deutschen Tennis-Landkarte seinen Platz gefunden. Daniel Altmeier spielte in Paris nicht nur sieben erstaunlich starke Matches. Der 22-Jährige vergaß dazu auch nie, in den folgenden TV-Interviews stets auf seinen wertvollen Trainingsstützpunkt am Niederrhein hinzuweisen – die Courts nebst Fitnesszentrum bei Blau-Weiß Kamp-Lintfort.

Unter anderem dort hat er sich intensiv und in Ruhe vorbereitet. Auch in der Pandemie. Dort ließ er die Verletzungen, die das Tennistalent in den vergangenen Jahren immer wieder schmerzhaft ausgebremst hatten, hinter sich.

Ausgerechnet das Coronajahr 2020, das vielen Profisportlern nicht nur im Tennis sportlich, finanziell und auch psychologisch bislang so arg zugesetzt hat, ist für Altmaier mit seinen Erfolgen in Roland Garros nun zum hart erarbeiteten Glücksfall geworden.

Blau-Weiß Kamp-Lintfort, das Trainerteam, die Profikollegen Dustin Brown und Antonia Lottner werden Altmaier weiter unterstützen. Experten wie Boris Becker oder Detlev Irmler sind sich sicher, dass der Niederrheiner im Tennis keine Eintagsfliege sein wird.