Kamp-Lintfort. Daniel Altmaier, Tennis-Profi in Reihen des TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort, regeneriert derzeit und möchte im Januar in Australien wieder angreifen.

Daniel Altmaier hat einen Schlussstrich unter die Turniersaison 2020 im Profitennis gezogen. Der Akteur des TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort trat zuletzt in der vergangenen Woche an Nummer vier gesetzt beim Challenger-Turnier in Hamburg an. Dort warf er in Runde eins gegen den Ukrainer Illja Martschenko beim Stande von 4:6, 2:3 quasi das Handtuch. Einen weiteren offiziellen Auftritt Altmaiers wird es in diesem Jahr nicht mehr geben.

„Er hat sich eine leichte Hüftverletzung zugezogen, aber nichts Dramatisches“, erläutert Altmaiers Trainer Patrice Hopfe. „Daniel ist jetzt im Urlaub, um sich auszukurieren, Kraft zu tanken und um nächstes Jahr dann wieder voll da zu sein.“

Eine Pause, die der 22-Jährige anscheinend dringend nötig hatte. Mit seinem unerwarteten Achtelfinaleinzug bei den French Open hatte sich dem gebürtige Kempener bis auf Platz 122 der Weltrangliste hochgespielt. Doch anschließend folgten nur noch Erstrunden-Niederlagen, die Hand in Hand mit körperlichen Problemen gingen.

Trainer Patrice Hopfe: „Dürfen nichts überstürzen“

Beim ATP-Turnier in der KölnArena musste er nach der schweren Asche in Frankreich nun auf schnellem Hardcourt gegen den Schweizer Qualifikanten Henri Laaksonen mit 6:3, 3:6, 6:7 (5:7) sofort die Segel streichen. Beim zweiten Turnier in der KölnArena hatte sich Altmaier beim Warmspielen eine leichte Bänderdehnung im Knie zugezogen und sein Erstrundenmatch dann klar mit 1:6, 0:6 Egor Gerasimov (Belarus) verloren. Nach dem aus in Hamburg nun die der freiwillige Schlussstrich unter 2020.

„Daniel ist noch sehr jung und wir werden noch sehr viel Freude an ihm haben. Aber wir dürfen auch nichts überstürzen“, so Trainer Hopfe. „Die sieben Matches auf höchstem Niveau in Paris haben körperlich ihren Tribut gefordert und hinterlassen Spuren.“

Nichts Besorgniserregendes, aber ausreichend, um anschließend eine Pause willkommen zu heißen. Doch nach dem Mega-Erfolg in Roland Garros öffneten sich vorher verschlossene Türen. „Köln war gerade auf dem Belag schon eine Herausforderung, die er hätte nicht unbedingt annehmen müssen. Auf der anderen Seite war es natürlich auch eine riesige Chance“, so Hopfe. „Und wenn einem Barbara Rittner und Boris Becker live im Fernsehen eine Wildcard organisieren, ist es natürlich auch schwierig, sich so eine Möglichkeit entgehen zu lassen.“

In knapp zwei Wochen wird Daniel Altmaier in der Halle in Kamp-Lintfort - Profi-Sportler dürfen das auch in Corona-Zeiten - zusammen mit seinem Coach sowie Antonia Lottner und Dustin Brown wieder ins Training einsteigen.

Mitte Dezember geht’s ab nach Australien

Nächstes Ziel des Blau-Weißen sind dann die Australien Open, deren Start am 18. Januar geplant ist. Altmaier muss bei diesem Grand-Slam-Turnier allerdings wieder in der Qualifikation ran. „Für das Hauptfeld hätte er nach Paris noch rund 150 Weltranglistenpunkte benötigt“, erläutert Trainer Hopfe. Das hätte ein gutes Abschneiden in Köln und zudem noch mindestens das Erreichen des Finales bei einem ATP-Challenger erfordert.

Mitte Dezember startet die Reise vom Niederrhein Richtung anderes Ende der Welt. „Nach jetzigem Stand dürfen wir uns dort dann in den ersten 14 Tagen nur im Hotel und auf dem Trainingsplatz aufhalten, bevor wir uns frei bewegen dürfen“, so Hopfe vor dem Trip nach Melbourne, wo wohl einmal mehr ohne Zuschauer gespielt wird.

Weitaus wichtiger für Daniel Altmaier aber ist, dort wieder mit geladenen Akkus anzutreten.