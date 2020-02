Damian Schmidt vom Moerser TV ist schnell und springt hoch

Moers. Der Leichtathletikverband Region Nord lädt zu den Regionsmeisterschaften nach Rhede. Und der Moerser TV folgt der Einladung – erfolgreich.

Der Leichtathletiknachwuchs vom Moerser TV darf natürlich nicht fehlen, wenn der Verband Region Nord zu den Regionsmeisterschaften nach Rhede bittet. Zwölf Medaillen und etliche persönlichen Bestleistungen gab es in den Altersklassen U14 und U16. Und obendrein auch strahlende Eltern, die mit offenem Mund voller Stolz die Leistungen ihrer Kinder zu kommentieren versuchten.

In der Altersklasse M13 sicherte sich Damian Schmidt gleich zwei Regionsmeistertitel. Über die 60 Meter Hürden kam er in 10,19 Sekunden nicht nur mit neuer persönlicher Bestzeit sondern auch mit Zweizehntelsekunden Vorsprung ins Ziel. Bestleistung und mit 1,58 Metern satte zwölf Zentimeter vor dem Zweitplatzierten Noah Langert von der LG Alpen gab es auch im Hochsprung.

Premiere in der Altersklasse U14 feierte vom MTV das M12-Trio Felix Klöckner, Emil Birk und Julian Arntz. Felix Klöckner holte sich über 60m Hürden dann in 12,31 sek Silber, Fünfhundertstelsekunden vor dem Drittplatzierten Emil Birk (12,36 sek). Klöckner wurde schließlich nach 8,91 sek im Vorlauf in 8,99 sek Dritter über 60m, wo Birk und Arntz ebenfalls prima unterwegs waren. Birk fehlten im Weitsprung bei 3,95 Meter nur fünf Zentimeter für den Finaleinzug – und die Vier-Meter-Grenze.

Tolle MTV-Mädchen

Die MTV-Mädchen wollten den Jungen-Ergebnissen natürlich in nichts nachstehen. In der W12 starteten Ada Prumbaum, Klaudia Bajor und Fiona Pullig. Klaudia Bajor haute im 60m-Vorlauf mit 9,02 sek einen raus. Niemand kam selbst im Finale des Wettbewerbs an diese Zeit heran. Klaudia Bajor leider auch nicht. Mit 9,38 sek wurde sie Siebte. Silber holte Ada Prumbaum in 9,25 sek, Fiona Pullig wurde in 9,37 sek Sechste, genau wie im Weitsprung mit 4,10 Metern. Dort holte mit nur sechs Zentimetern mehr Klaudia Bajor Bronze und schließlich noch Silber nach 12,19 sek über 60m Hürden. Ihre beiden Mitstreiterinnen hielten bei ihrer Hürden-Premiere prima mit.

Sprinterin Lea Verhaag (W13) wurde in neuer Bestzeit von 8,81 sek über 60m Dritte. Ihre persönlichen Rekorde übertrumpfte sie außerdem mit 12,21 sek über 60m Hürden, 4,43 m im Weitsprung und 1,31m im Hochsprung. Neue Bestleistungen wollten Lilly Stockhorst und Jana Speidel ebenfalls. Jana Speidel holte die über 60m in 9,65 sek als Vorlaufvierte und Lilly Stockhorst knackte mit 4,12m im Weitsprung als 14. erstmals die Vier-Meter-Marke.

Charlotte Pontow lief mit 10,70 sek die 60m Hürden ebenfalls so schnell wie noch nie und wurde Zweite. Mit 1,39m wurde sie Fünfte im Hochsprung. Dort musste sich Alessia Piras (beide W14) mit Platz drei begnügen. Dabei hatte sie ihrer Bestleistung um sechs Zentimeter auf 1,42m geschraubt. Genauso hoch wie Maxima Heekeren vom SV Sonsbeck, die Gewinnerin des Wettbewerbs. Doch die und die Zweite hatten gar keine oder weniger Fehlversuche. Bronze gab es schließlich noch für Svenja Kompalla (W15) nach 10,12 sek über 60m Hürden. Sie wurde noch Vierte in 8,55 sek über die 60m und mit 4,60m Fünfte im Weitsprung.