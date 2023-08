Damenriege vom Moerser TV überzeugt bei der Masters-DM

Moers. Das Frauenteam vom Moerser TV ist bei den Deutschen-Leichtathletik-Masters-Meisterschaften im Grenzlandstadion in Mönchengladbach erfolgreich.

Der Moerser TV trat bei den Deutschen-Leichtathletik-Masters-Meisterschaften im Grenzlandstadion in Mönchengladbach mit Sabrina Hör (W35), Andrea Martini, Annamaria Friedrich (beide W40), Melanie Klöckner, Rasa Schmidt (beide W50), Sabine Heerink und Claudia Tolksdorf (beide W55) an. Die Sprinterinnnen Martini und Friedrich sowie Springerin Sabine Heerink waren dort gut drauf.

Martini wurde über 100 Meter trotz hartnäckiger Erkältung zwei Wochen zuvor in neuer Bestzeit von 13,53 Sekunden Siebte. Friedrich, die noch für den Rumelner TV antritt, weil sie mitten im Jahr den Verein nicht wechseln darf, folgte in persönlicher Jahresbestzeit von 13,61 Sekunden. Über 200 Meter verpasste Martini mit 28,41 Sekunden ganz knapp Bronze, Friedrich wurde in 29,19 Sekunden Siebte. Über den gleichen Platz freute sie sich auch im Weitsprung mit 4,46 Metern.

Heerink ist nicht ganz zufrieden

Heerink war im Hochsprung nach 1,41 Metern vor einem Monat mit 1,38 Metern trotz des Vizemeistertitels nicht ganz zufrieden. Tolksdorf wurde mit 1,23 Metern Fünfte und im Kugelstoßen mit neuer Jahresbestleistung von 9,79 Metern Achte. Hör war weder im Weitsprung mit 4,46 Metern, noch mit ihrem Hürdenlauf, wo sie erstmals einen Dreierrhythmus probierte und die achte Hürde mit den Händen umstieß und disqualifiziert wurde, zufrieden.

Zum Ende der Meisterschaften liefen die MTV-Frauen die 4x100-Meter-Staffel der Altersklasse W50 mit Startläuferin Rasa Schmidt, Sabine Heerink, Melanie Klöckner – der Mutter vom zweimaligen Deutschen Meister Felix Klöckner – und Claudia Tolksdorf. In neuer Bestzeit 62,65 Sekunden wurde das Quartett Fünfter.

