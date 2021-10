Damen und Herren vom Moerser SC starten in den unteren Ligen

Moers. Die Volleyball-Oberliga-Mannschaft der Herren sowie die der Landesliga- und Bezirksklasse-Damen vom Moerser SC sind in die Saison gestartet.

Die Volleyball-Oberliga-Mannschaft vom Moerser SC II um Trainer Martin Schattenberg und Co-Trainer Felix Orthmann ist im Heimspiel gegen den TSC Gievenbeck II mit einer klaren 0:3 (17:25, 18:25, 22:25)-Niederlage in die neue Oberligasaison gestartet. Dort treten nach der Corona-Unterbrechung lediglich acht Mannschaften in der Meisterschaft an.

Moers hatte mit Luca Wagner und Tim Ihde zwei Spieler der Zweitligamannschaft und mit Sebastian Blum einen ehemaligen Spieler der „Ersten“ vom Moerser SC aus dem DVV-Pokalfinale 2007 und später der Regionalligamannschaft im Aufgebot. Ansonsten standen Schattenberg Fabio Bertea, Julian Mattern, Timo Moysig, Yannick Kugel, Tom Steilmann, Sebastian Blum, Nils Joneleit, Jonas Kerstan und Luis Bartsch zur Verfügung. Doch es reichte nicht im ersten Meisterschaftsspiel.

Landesliga-Damen feiern ein 3:0

Besser lief es dagegen bei den MSC-Damen in der Landesliga. Beim TV Voerde startete das Team um Trainer Markus Pukownik mit einem 3:0 (25:17, 25:20, 25:23). Wobei Voerde vor der Partie gegen Moers bereits einen 3:2-Sieg gegen FS Duisburg eingefahren hatte. In dieser Saison müssen die Gastgeber immer zwei Spiele an einem Spieltag bestreiten. Das spielte dem MSC-Team mit Kendra Weyers, Marion Prolingheuer, Annkatrin Schmidt, Ann-Sophie Schattenberg, Annie Sophie Stockdreher, Klaudia Kapala und Alina Schmidt in die Karten.

Die MSC-Damen III und IV traten in der Bezirksklasse aufeinander. Danach musste die „Dritte“ noch gegen den TuS Lintfort ran. Doch Moers III gewann beide Spiele. Moerser SC III – Moerser SC IV 3:0 (25:22, 25:17, 25:12), Moerser SC III – TuS Lintfort 3:1 (23:25, 25:23, 25:23, 25:23).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region