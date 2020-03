Am Niederrhein ruht der Ball. So wird es auch nichts am Sonntag mit dem Derby in der Fußball-Landesliga zwischen TuS Fichte Lintfort und dem SV Scherpenberg. „Fußball ist eine schöne Nebensache, die Gesundheit geht vor“, betont Fichte-Abteilungsleiter Norbert Lewing, der sich wenige Stunden nach der Verbandsentscheidung mit seinen Kollegen traf, um das weitere Vorgehen zu beraten. „Ich gehe davon aus, dass wir erst einmal auch nicht trainieren werden“, sagt Lewing.

SV Scherpenberg: Trainer Gemmer verlängert Vertrag

Das Aussetzen der Saison trifft gerade Sonntagsgegner SV Scherpenberg, der zuletzt fünf Siege in Serie bei 20:6 Toren verbucht hatte und auf Platz vier geklettert war. „Ich glaube, die Saison ist erledigt. Nur mit Joggen bleiben Fußballer nicht in Form“, sagt SVS-Trainer Ralf Gemmer, „da sehe ich nicht, dass am 25. April ohne großes Training sinnvoll um Punkte gespielt werden kann.“

Immerhin hatte der für den Amateurfußball erst einmal schwarz gestrichene Freitag für Gemmer etwas Positives. In einer Telefonkonferenz mit Scherpenbergs Sportleiter Kay Bartkowiak wurde nicht nur der Vertrag des neuen Cheftrainers für die kommende Spielzeit 2020/21 verlängert. Auch Co-Trainer Michael Balke und Torwartcoach Denis Günez bleiben beim sportlich aktuell besten Moerser Fußballteam an Bord.

SV Sonsbeck sperrt Platzanlage

Ligakonkurrent SV Sonsbeck, das stand am Freitag schon fest, wird vorerst nicht trainieren. Der Willy-Lemkens-Sportpark mit seinen drei Rasen-Spielfeldern ist geschlossen. Dazu wird die Jahreshauptversammlung vom 27. März auf einen Termin nach den Osterferien verschoben.

Auch in der Bezirksliga gibt es Meinungen zur Zwangspause im Fußball. Trainer Sascha Weyen vom VfL Repelen sagt: „Wenn man das alles verfolgt hat, war das relativ klar und hat mich heute morgen nicht überrascht. Als Fußballer möchte man natürlich immer am liebsten spielen, aber wahrscheinlich ist es die vernünftige Lösung. Bei uns hat der Verein beschlossen, eine Woche die Tore zu schließen, so dass keine Mannschaft trainieren wird. Dann wird man die Entwicklung neu beurteilen. Im Falle eines Saisonabbruchs wäre es ungerecht, die Tabelle so zu belassen wie sie ist, alleine schon weil die Mannschaften unterschiedlich viele Spiele absolviert haben. Dann gäbe es noch die Möglichkeit, dass es keinen Aufstieg und keinen Abstieg gibt, man also so tut, als hätte die Saison nie stattgefunden. Die einzige andere Alternative, die mir einfällt, wäre, die Hinrundentabelle zu werten, weil da zumindest alle gleich viele Spiele haben und jeder gegen jeden einmal gespielt hat.“

Meerfelds Thomas Geist findet Entscheidung richtig

Trainer Thomas Geist vom FC Meerfeld meint: „Ich finde die Entscheidung definitiv richtig. Fußball ist ein schönes Hobby, aber wenn es um Gesundheit und Menschenleben geht, dann sind diese Dinge wichtiger. Auch wenn dieses Virus für jüngere Menschen wohl nicht so gefährlich ist, muss man auch vermeiden, dass mehr Infizierte das an ältere Mennschen weitergeben. Bei über einer Million Fußballern in NRW ist da das Risiko zu groß. Deswegen finde ich das eine sehr besonnene Entscheidung. Wir werden bis auf weiteres nicht trainieren und folgen da den Empfehlungen des Ministerpräsidenten. Ich gehe davon aus, dass der Verband für den weiteren Saisonverlauf Lösungen präsentieren wird, das sind fähige Leute. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn es irgendwann weitergehen kann, dann mehrmals im Mittwoch-Sonntag-Rhythmus zu spielen oder bis in den Sommer hinein. Über einen Saisonabbruch mache ich mir noch keine Gedanken.“

Tim Wilke vom SV Budberg: „Ich finde diese Maßnahme vollkommen zurecht. Der Amateurfußball ist immer ein Spiegel der Gesellschaft. Und bei der dynamischem Entwicklung rund um das Thema in den letzten Tagen ist auch die Dauer der Spielpause völlig gerechtfertigt. Ich glaube auch, dass der 19. April, wenn überhaupt, der früheste Zeitpunkt ist, um zur Normalität zurückzukehren. Darüber, wie es mit dem Training ist, haben wir noch keine definitive Entscheidung getroffen. Inhaltlich fühlt sich das sehr komisch an, und fünf Wochen Pause reißen schon ein Loch in so eine Saison. Aber die berufliche und gesundheitliche Situation hat da immer Vorrang. Ich fände es im Falle eines Saisonabbruchs total schwierig zu entscheiden, wie es dann in Sachen Aufstieg und Abstieg aussieht. Das würde für manche Mannschaften sehr unfair ausgehen. Mein erster Gedanke war, die Ligen zur nächsten Saison um die Mannschaften, die aktuell auf den Aufstiegsplätzen liegen, aufzustocken.“

Wie würde bei Abbruch der Saison gewertet?

Thomas Dörrer vom TuS Xanten: „Das ist ohne Zweifel die richtige und vernünftige Entscheidung. Man kann ja noch gar nicht absehen, wie das alles weitergeht. Daher ist auch der lange Zeitraum der Spielpause richtig. Es wird sich natürlich die Frage stellen, wie es dann sportlich weitergeht und bewertet wird. Da kommen schwierige Entscheidungen auf den Verband zu. Wenn weitergespielt wird, und dann die restlichen elf Spiele innerhalb weniger Wochen nachgeholt werden, mit vielen Spielen unter der Woche, dann wäre das schwierig, weil ja auch einige Spieler da nicht zur Verfügung stehen. Außerdem zerrupft die lange Pause gerade kurz nach der Winterpause die Saison schon sehr. Wenn man die Saison abbricht und die Tabelle so wertet, wie sie zuletzt war, ist das natürlich auch problematisch. In allen Fällen wird es sicherlich für den einen oder anderen Verein bitter sein. Aber es ist dennoch zum Wohle der Gesundheit die richtige Entscheidung, und die müssen wir dann alle auch mittragen.“

Ralf Röös vom A-Kreisligisten MSV Moers: „Ich gehe mit der Entscheidung erstmal gelassen um. Die Mannschaft ist natürlich enttäuscht, weil wir zuletzt ein wichtiges Spiel gewonnen haben und angreifen wollten. Aber die Entscheidung ist natürlich völlig richtig und verständlich. Wir dürfen auch im Moment gar nicht trainieren. Das wirft uns natürlich schon zurück. Für die Fortsetzung des Spielbetriebs in einigen Wochen müssen wir ja jetzt sehen, dass wir einigermaßen in Form bleiben. Wir hoffen natürlich, dass die Saison nicht abgebrochen wird und wir nochmal die Chance bekommen, oben heranzukommen, denn wir sind ja als Dritter nicht so weit weg. Wenn nicht, bin ich natürlich gespannt, wie in Sachen Auf- und Abstieg gewertet wird.“