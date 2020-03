Kamp-Lintfort. Bei Fußball-Landesligist Fichte Lintfort verzichten Trainer Volker Hohmann und die meisten Spieler auf Geld – so lange der Ball wegen Corona ruht.

Dieser Tage schickte Norbert Lewing über die Internet-Plattform Facebook an alle Anhänger von Fußball-Landesliga Fichte Lintfort die besten Wünsche in einer schwierige Zeit. Zu sehen waren auch drei Fotos der verwaisten Anlage an der Franzstraße. „Gemeinsam gegen Corona – wir halten zusammen“, titelte der Abteilungsleiter mit der Hoffnung auf wieder normale, lebhafte Zeiten.

Die Mannschaft und auch Trainer Volker Hohmann tragen der außergewöhnlichen Situation Rechnung und verzichten in weiten Teilen auf ihre pro Monat vertraglich zugesicherte Aufwandsentschädigung. „Wir wollen das so handhaben, so lange kein Spielbetrieb möglich ist“, hebt Trainer Hohmann hervor, „allerdings ist der Verzicht auf freiwilliger Basis zu sehen.“

Gemeinsam mit dem neuen Sportleiter Georg Mewes bastelt Hohmann weiter an der Mannschaft, die in der kommenden Saison an den Start gehen soll. Nicht mehr zum Kader zählt dann El Houcine Bougjdi. Der 34-jährige Spielmacher wird TuS Fichte nach nur einer Saison wieder verlassen.

Fichte Lintfort: Bougjdi geht, Lenders bleibt

„Wir wollen unsere Mannschaft gerade auch in der Offensive etwas verjüngen“, so hatte es Sportleiter Mewes neulich bereits formuliert. Wohin der Weg des ehemaligen Uerdinger Regionalliga-Spielers Bougjdi führt, ist noch unklar. Mehrere Vereine haben schon Interesse signalisiert. Darunter auch die Lintforter Landesliga-Konkurrenten SV Hönnepel-Niedermörmter und SV Scherpenberg, wo Bougjdi vor dem Fichte-Wechsel immerhin drei Saisons erfolgreich gewirkt hatte.

Dagegen wird es mit Abwehrchef Alexander Lenders weitergehen. Der 34-jährige Niederländer, der für den SV Straelen schon in der Regionalliga unterwegs war, hat seine Zusage für eine zweite Fichte-Saison gegeben und dürfte gemeinsam mit Rückkehrer Leslie Rume (von Oberligist 1. FC Kleve) der Lintforter Defensive weiter Halt verleihen. „Er ist auch einer unserer Führungsspieler und hat weiter Bock auf Fußball“, versichert Trainer Volker Hohmann.