Am Niederrhein. Auch die Saison in den Basketball-Ligen ist wegen des Coronavirus nun zu Ende. Bei Auf- und Abstieg soll nun auch eine Wild Card möglich sein.

Auch der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) hat sich entschieden, die Saison im Senioren- und Juniorenbereich für beendet zu erklären und die aktuellen Tabellen als Abschlusstableau zu werten. Wegen des Coronavirus sei nicht absehbar, wann die Spielzeit fortgeführt werden kann, so heißt es von Seiten des WBV, der eine vorgezogene Sommerpause ausruft.

Die Herren der BG Lintfort werden damit in der 2. Regionalliga auf Platz sieben abschließen, ohne die finalen vier Spiele ausgetragen zu haben. Der TuS 08 Rheinberg steigt als Bezirksliga-Meister erstmals in die Landesliga auf.

Der Verband hat allerdings eine weitere, ganz neue Lösung parat, wenn es um die Auf- und Abstiegsentscheidung geht. All jene Teams in den Abschlusstabellen, die in den ausstehenden Spielen den Aufstieg noch hätten schaffen oder den Abstieg hätten vermeiden können, dürfen sich per Wild Card in einer höheren Klasse oder eben in derselben Liga bewerben. Das soll dazu führen, Härtefälle und im Zweifel auch Sportgerichtsverfahren zu vermeiden. Die Entscheidungen über die Vergabe der Wild Cards fällt frühestens Anfang Mai.

TuS 08 Rheinberg bejubelt Aufstieg in die Landesliga

„Aus diesem Grund ist offen, wie die Ligastärke in der neuen Saison aussieht“, sagt Markus Plüm, Sprecher der BG Lintfort, „von nur neun oder zehn Mannschaften bis hin zu 14 ist alles möglich.“ Bisher startet die 2. Regionalliga mit zwölf Teams, die 22 Partien absolvieren. „Das ist eine gute Zahl, um für die Spieler auch genügend Freiraum zu lassen. Schließlich sind wir keine Profis“, betont BGL-Sprecher Plüm.

Rheinbergs Kapitän Thomas Schrader bleibt an Bord

Auf Rheinberger Seite herrscht erst einmal Freude über die Entscheidung. „Wir haben eine tolle Saison gespielt und es meiner Meinung nach auch verdient, in die Landesliga aufzusteigen“, sagt Trainerin Anika Illbruck-Schuurmann. „Ich bin als Spielerin einige Male aufgestiegen. Aber als Trainerin ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl.“ Illbruck-Schuurmann hofft, dass der Kader zusammenbleibt.

Abgänge gibt es bisher nicht, die meisten Gespräche hätten wegen der Unterbrechung aber noch nicht geführt werden können. Fest stehe, dass Abteilungsleiter Thomas Schrader ein Jahr als Kapitän des Aufstiegsteams dranhängt.