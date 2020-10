Corona: Zweitligafrauen des TuS Lintfort ohne Zuschauer

Ulrich Klein ist sauer. Und der Manager der Handball-Zweitligadamen des TuS Lintfort hat dazu durchaus Grund. Blickt man auf die aktuellen Verordnungen zu Hallensport in der Coronakrise, so müssen die Lintforterinnen am Sonntag (16 Uhr) in der Eyller Sporthalle auf Zuschauer im Heimspiel gegen den HC Leipzig verzichten. Die aktuelle Verordnung des Landes NRW besagt, dass ab einem Inzidenzwert von 35 keine Zuschauer bei Spielen einer bundesweiten Liga zugelassen sind. Dazu zählt die 2. Handball-Bundesliga der Frauen ebenso wie die 2. Volleyball-Bundesliga der Männer mit dem Moerser SC, der am Sonntag im Enni-Sportzentrum in Rheinkamp den VV Humann Essen erwartet. Die Regel gilt nicht für Teamsport unterhalb der 3. Liga.

Für Ulrich Klein stellt sich die Situation so dar: „Unsere erste Handballmannschaft darf in der Landesliga bei Heimspielen 185 Zuschauer reinlassen, unsere Frauen in der Zweiten Liga dürfen dies dagegen nicht. Das kann niemand nachvollziehen. Was das Land sich dabei gedacht hat, ausschließlich die Vereine der ersten drei Ligen mit einem Zuschauerverbot zu belegen, soll mir mal jemand erklären.“ Wird vermutlich niemand plausibel können.

Auch eine Finanzfrage für den TuS Lintfort

Klein hofft nicht nur wegen der TuS-Anhänger darauf, dass diese Coronaregel kurzfristig noch positiv modifiziert werden wird. Es geht natürlich auch um die Heimspieleinnahme. Die von der Regelung ebenfalls betroffenen Fußball-Bundesligisten dürften über ein paar Zuschauer mehr oder weniger schmunzeln. In der 2. Handball-Bundesliga der Frauen besitzt auf dem genannten Niveau von maximal 185 Besuchern die erzielte Einnahme durchaus Relevanz.

„Wir müssen pro Spiel rund 600 bis 800 Euro an Kampf- und Schiedsrichter zahlen. Ohne Einnahmen können wir das nicht lange durchhalten. Einen Teil können wir vielleicht kompensieren, wenn wir denn aus dem Topf zur Unterstützung der Profivereine etwas bekommen. Ob wir da allerdings zugelassen werden, ist noch fraglich“, sagt Ulrich Klein. Der ist weiter für eher strenge Coronaregeln, betont aber: „Gleiche Regeln für alle: Entweder dürfen Zuschauer in begrenztem Maße dabei sein oder eben nicht. Das Virus entscheidet sich ja nicht nach Ligazugehörigkeit.“