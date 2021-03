Corona: TuS Lintforts Frauen dürfen erst nach Ostern spielen

Kamp-Lintfort. Die für Karsamstag geplante Zweitliga-Heimpartie der Handballfrauen des TuS Lintfort gegen die TG Nürtingen wird auf den 19. Mai verschoben.

Auch das für Karsamstag (17.30 Uhr) geplante Zweitliga-Heimspiel gegen die TG Nürtingen fällt wegen eines Coronafalls im Frauenteam des TuS Lintfort aus. Die Mannschaft von Trainerin Bettina Grenz-Klein muss bis kurz nach dem Osterwochenende in Quarantäne. Ein Training vor dem nächsten regulären Punktspiel am 10. April (17.30 Uhr, Eyller Straße) gegen Werder Bremen scheint aber möglich.

TuS-Manager Ulrich Klein hebt hervor: „Ich bin vor allem froh darüber, dass es unserer erkrankten Spielerin deutlich besser geht und dass sich bei uns bisher keine weiteren Krankheitsfälle gezeigt haben.“ Der Lebensgefährte der Spielerin hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Zunächst waren in der vergangenen Woche die obligatorischen Tests bei den Lintforterinnen negativ ausgefallen. Am vergangenen Donnerstag allerdings fiel der Text bei der erkrankten Spielerin dann doch positiv aus, so dass der Verein handeln musste.

TuS Lintfort: Nachholtermin am Mittwochabend

Das Heimspiel des aktuellen Tabellenvierten der 2. Handball-Bundesliga gegen die TG Nürtingen wird damit zum zweiten Mal verschoben und nun mangels Wochenend-Spielterminen doch unter der Woche ausgetragen. Die Gäste aus der Nähe von Stuttgart werden am Mittwoch, 19. Mai, um 20 Uhr in der Eyller Sporthalle spielen. Es wäre dann das vorletzte Saisonspiel für die Lintforterinnen, die die Saison am 22. Mai mit einem Heimspiel gegen den VfL Waiblingen beschließen werden.

„Ich bin froh, dass wir einen solchen Termin vereinbaren konnten“, betont Teammanager Klein mit Dank an die Nürtinger Verantwortlichen. Wegen des Coronfalls beim TuS Lintfort war bereits das geplante Gastspiel in Wuppertal am vergangenen Samstag ausgefallen. Nachholtermin beim TVB ist nun der Samstag, 24. April, um 17.30 Uhr. Acht Pflichtspiele sind damit für den TuS in dieser Corona-Saison noch zu bestreiten.