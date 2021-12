Corona stoppt erneut den städtischen Titelkampf im Fußball

Am Niederrhein. Überrascht hat es niemanden: Sowohl der Hallenfußball-Stadtpokal in Moers als auch die Fußball-Stadtmeisterschaften in Rheinberg sind abgesagt.

Es war zu erwarten. Die Corona-Pandemie macht nach 2021 auch den Fußball-Stadtmeisterschaften in 2022 einen Strich durch die Rechnung. Das betrifft den Hallenfußball-Stadtpokal am 8. Januar in Moers und die Stadtmeisterschaften am 8. und 9. Januar in Rheinberg.

„Die Entwicklung der Pandemie und die Folgen für Veranstaltungen sind derzeit nicht absehbar“, heißt es seitens der Stadt Moers. Das erschwere das Planen auch für ehrenamtliche Mitarbeiter im Sport sehr. So hätten sich Ausrichter TV Asberg und Veranstalter Fachdienst Sport der Stadt Moers gemeinsam schweren Herzens für die Absage entschieden. „Das ist einfach nicht kalkulierbar – weder personell noch finanziell und auch im Hinblick auf die Gesundheit von Spielern und Zuschauern“, wird Fachdienstleiter Olaf Finke zitiert „Ich finde das auch persönlich sehr bedauerlich. Der Hallenfußball-Stadtpokal ist immer etwas ganz Besonderes.“ Er hoffe nun auf 2023.

Zum zweiten Mal nach 2021

Wegen der Pandemie gibt es auch die Fußball-Stadtmeisterschaften in Rheinberg nach 2021 wieder nicht. „Es ist sehr schade, aber die richtige Entscheidung“, sagte Michael Nagels, Obmann des SV Budberg, der die Titelkämpfe am 8. und 9. Januar in der Großraumsporthalle hätte ausrichten sollen. Nagels teilte den anderen Vereinen schriftlich mit Hinweis auf die Corona-Lage mit, dass der SVB nicht als Veranstalter zur Verfügung stehe. „Wir haben im Vorstand zudem beschlossen, dass in diesem Winter keine Budberger Mannschaft an einem Hallenturnier teilnehmen wird.“

