Corona-Schutzkonzepte: Aufwendig, aber möglich

Es läuft beim Moerser SC. Nach dem verpatzten Start mit dem 1:3 beim TuS Mondorf gewannen die Adler die fünf folgenden Partien und gaben dabei nur drei Durchgänge ab. „In dieser merkwürdigen Halle in Mondorf können wir anscheinend nicht gewinnen“, so Hans-Peter Heisig, Team-Manager des Volleyball-Zweitligisten. „Seitdem sind wir auf einem guten Weg. Allerdings haben wir noch nicht gegen die Mannschaften auf den Plätzen eins bis fünf gespielt. Gegen die müssen wir auch noch zeigen, dass wir es drauf haben.“

Dass es die Moerser auch in Sachen Umsetzung eines lückenlosen Hygienekonzeptes zum Schutz vor Corona drauf haben, bewiesen sie am zuletzt am Sonntag im Enni Sportpark Rheinkamp. Bei ihrem 3:0-Erfolg hatten nicht nur die Gäste aus Frankfurt keine Chance, sondern auch Menschen, die es mit den Corona-Schutzmaßnahmen nicht so genau nehmen.

Auch dafür ist Heisig der Verantwortliche und Ansprechpartner. Wie Trainer Hendrik Rieskamp hat auch er deshalb wenig Verständnis dafür, dass es in der Liga Vereine gibt, die den Spielbetrieb unterbrechen wollen oder sogar schon nicht mehr antreten.

Nicht nur Vollprofis im „Profisport“

MSC-Gastspiel am Samstag in Warnemünde fraglich, anderer Gegner möglich Das MSC-Spiel am Samstag gegen Warnemünde muss wahrscheinlich verlegt werden, da ein Großteil der Rostocker Spieler erst am Mittwoch aus der Quarantäne entlassen wird. „Diese benötigen aber einen Test, um wieder trainieren zu dürfen. Das Testergebnis steht dem Verein wahrscheinlich nicht rechtzeitig genug zur Verfügung, um am Freitag trainieren und Samstag gegen uns spielen zu können“, erläutert Hans-Peter Heisig. „Die Liga verlegt das Spiel noch nicht und wir müssen den Reisebus bezahlen, wenn wir den nicht jetzt stornieren.“ Der MSC versucht sich mit Warnemünde auf einen anderen Spieltermin zu einigen und dafür das Spiel gegen den FC Schüttorf vom 20. Dezember vorzuziehen und das Heimrecht zu tauschen – falls Schüttorfs eigentlich am Samstag angesetzter Gegner Humann Essen erneut nicht antritt. Dann käme auch der 1500 Euro teure Bus doch zum Einsatz. Heimspiele sind für den MSC in den kommenden zwei Wochen keine Option, denn in der großen Halle im Enni Sportpark werden derzeit die Lampen gegen LED-Lichter ausgetauscht.

„Wir haben bei uns selbst erlebt, dass es Gastvereine nicht so ernst nehmen mit den Auflagen, keine Akkreditierungen im Vorfeld ausfüllen, ohne Schutz die Halle betreten und sogar Kinder einfach so mit in die Halle bringen wollen. Darüber habe ich mich auch beim Verband beschwert“, so Heisig. „Es ist nun mal ein enormer Aufwand, der betrieben werden muss. Aber das war doch allen vor der Saison klar. Und wenn man alles einhält und umsetzt, ist Sport möglich.“

Beim MSC wird vor jedem Training Fieber gemessen, vor jedem Spiel ein Corona-Schnelltest durchgeführt. Jeder Funktionär, Verbands- und Pressevertreter in der zuschauerlosen Halle ist registriert, wurde auf Fieber untersucht, seine Hände desinfiziert und muss - wie auch die Spieler und Trainer außerhalb des Spielbereiches - einen Mund-Nasenschutz tragen. Die Ballkinder, die ständig die Bälle desinfizieren, tragen Handschuhe. Aufwendig und kostspielig, aber möglich.

Der Schnelltest war bis vor kurzem nicht in allen Bundesländern im zumindest so betitelten „Profisport“ Pflicht. Und so kam es, dass in Warnemünde gleich zehn Spieler erst nach der Partie gegen Neustrelitz positiv auf Covid-19 getestet wurden und wahrscheinlich auch gegnerische Akteure mitansteckten.

Hans-Peter Heisig, hier noch vor Corona-Zeiten. Foto: Sabarz

„Das Thema Profisport ist ja immer noch ein Gelehrtenstreit“, so Heisig, der darauf hinweist, dass es dabei nicht nur um „Vollprofis“ geht: „Unsere Sportler der ersten Mannschaft haben Verträge, zahlen Beiträge an die Berufsgenossenschaft, sind darüber versichert und dürfen deshalb laut Gesundheitsamt im Kreis Wesel ihren Sport in der Bundesliga ausüben – wenn der Verein die nötigen Sicherheitsmaßnahmen einhält“, so Heisig, der mit Blick auf die langen Fahrten noch auf ein ganz anderes Problem der Spieler derzeit hinweist: „Mit der Ernährung unterwegs ist es schwierig, da ja keine Rast- und Gaststätten geöffnet sind.“

Vielleicht backt seine Frau Brigitte wie für vergangenen Sonntag ja wieder einen Käsekuchen. . .