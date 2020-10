Corona: Nun drei infizierte Spieler bei Fichte Lintfort

Kamp-Lintfort. Das Spiel der Fußball-Landesliga von Fichte Lintfort am kommenden Sonntag beim Tabellenzweiten PSV Lackhausen in Wesel fällt wegen Corona aus.

Die Landesliga-Fußballer von TuS Fichte Lintfort sind vorerst aus dem Verkehr gezogen. Abteilungsleiter Norbert Lewing bestätigte gegenüber der Redaktion, dass es in der Mannschaft mittlerweile drei Corona-Fälle gibt. Dazu liegen Testergebnisse von mindestens drei weiteren Fichte-Spielern noch nicht vor. Die Partie am kommenden Sonntag beim Tabellenzweiten PSV Wesel wird somit nicht stattfinden. Auch das Niederrheinpokalspiel gegen den VfB Hilden, das für den 31. Oktober angesetzt ist, dürfte verlegt werden.

„Das Spiel gegen Wesel fällt aus, da gehen wir kein Risiko ein“, bestätigt Staffelleiter Holger Tripp am Dienstag die Absage. „Wir hatten den Staffelleiter schon am Freitag wegen diverser Krankheitsfälle bei uns darüber informiert, dass ein Corona-Fall droht“, so Abteilungsleiter Lewing. Am Sonntag war die Heimpartie gegen Blau-Weiß Dingden fünf Minuten vor dem Anpfiff abgesagt worden, weil ein erkrankter Spieler per SMS bei Trainer Volker Hohmann seinen positiven Coronatest gemeldet hatte.

Auch Reserve von Fichte Lintfort trainiert nicht

Das hatte die Gäste aus Dingden durchaus verärgert. Immerhin sorgte der kurzfristige Spielausfall dafür, dass die Blau-Weißen nun nicht auch noch zumindest unter Corona-Verdacht stehen. Der als Erstes erkrankte Lintforter Spieler war noch am Dienstagabend beim Training. Wie in der Corona-Krise üblich, teilen sich bei Fichte aktuell nur sechs Spieler eine Umkleidekabine. „Da die betroffenen Spieler aus verschiedenen Städten kommen, ist noch nicht klar, ob sie sieben, zehn oder vierzehn Tage in Quarantäne sein werden“, betont Norbert Lewing. Das Training an der Franzstraße ruht für die höchste Lintforter Fußballmannschaft erst einmal.

Das gilt im Übrigen auch bei der zweiten Mannschaft aus der Fußball-Kreisliga B sowie für die A-Junioren, die in der Grenzlandliga spielen. Aus beiden Teams standen am Sonntag nämlich Akteure mit im Landesliga-Aufgebot.