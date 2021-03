Corona: Moerser SC sagt Fahrt zum SV Lindow-Gransee ab

Moers. Die Volleyball-Bundesliga hat die abgesagte Partie des Moerser SC beim SV Lindow-Gransee zwar neu angesetzt. Der Zweitligist fährt aber nicht hin.

Die Zweitliga-Volleyballer des Moerser SC werden das von der Volleyball-Bundesliga (VBL) wegen eines kurzfristigen Coronafalls beim SV Lindow-Gransee neu angesetzte Auswärtsspiel in der Nähe von Berlin nicht wahrnehmen. „Wir sind uns im Vorstand einig darüber, dass wir nicht erneut 1200 Kilometer fahren werden“, so erklärt MSC-Chef Günter Krivec am Mittwochnachmittag gegenüber der Redaktion, „sollte die VBL deshalb nun eine 0:3-Wertung gegen uns aussprechen, werden wir dies vor dem Verbandsgericht anfechten.“

Ob der MSC dort Chancen hätte auf eine Spielwertung zu seinen Gunsten, bleibt natürlich dahingestellt. In den nur grob formulierten Corona-Regeln der VBL steht, dass die Teams sich innerhalb von 24 Stunden vor dem ersten Ballwechsel zu testen haben. Ob das am Abend vor dem Spiel oder, wie am Samstag, eben erst zwei Stunden vor dem Start passiert, obliegt den Teams. Im Grundsatz hat der SV Lindow-Gransee deshalb also nicht gegen die Regeln verstoßen.

Moerser SC bietet Spiel in Rheinkamp als Ersatz an

Nur hätten sich die Moerser in diesem Falle eine andere Lösung gewünscht. Laut Vereinschef Günter Krivec hatte der MSC dem Tabellenersten aus Brandenburg vorgeschlagen, die am vergangenen Samstag ausgefallene Rückrundenpartie in Moers nachzuholen. Die Lindower sind am kommenden Samstag in Bocholt zu Gast, der MSC hat am Wochenende wegen den Braunschweig-Ausfalls eh spielfrei, so dass ein Treffen in Rheinkamp am Sonntag-Nachmittag möglich gewesen wäre. „Wir hätten auch die Übernachtungskosten übernommen. Doch Lindow hat Nein gesagt“, berichtet Günter Krivec.

Kurz vor Spielbeginn ein positiver Corona-Test

Am vergangenen Samstag war das Topspiel der 2. Bundesliga Nord bekanntlich ausgefallen, weil beim SV Lindow-Gransee gut zwei Stunden vor dem ersten Ballwechsel ein Spieler positiv auf das Corona-Virus per Schnelltest getestet worden war. Zunächst hatte der Moerser SC seine Bereitschaft signalisiert, trotzdem zu spielen. Die Gastgeber wollten dies wegen des Coronafalls allerdings nicht. Das Schiedsrichtergespann gab dann an die VBL den Spielausfall durch. Der Verband wiederum legte am Dienstag eine Neuansetzung der Partie fest.