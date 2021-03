Corona: FVN startet nun Videokonferenzen im Amateurfußball

Am Niederrhein. Fußballverband Niederrhein holt ab Dienstag die Meinung der Klubs ein, wie es in der Corona-Krise mit der unterbrochenen Saison weitergehen soll.

Wie geht es weiter mit dem Amateurfußball am Niederrhein in der Corona-Pandemie? Ab 22. März, also Montag in einer Woche, soll Mannschaftstraining mit Schnelltests bei Spielern und Trainern möglich sein, ab 5. April dann Kontakttraining ohne Tests. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) plant die Wiederaufnahme der seit Mitte Oktober unterbrochenen Saison für das erste Mai-Wochenende. Ob das aufgrund der aktuell wieder steigenden Infektions- und Inzidenzzahlen in der Corona-Krise realistisch ist, wird sich noch zeigen.

Fußball-Oberliga ist ein Problemfall

Der Verband jedenfalls wird wieder die Meinungen der beteiligten Vereine zum Vorgehen einholen. Wie schon im Vorjahr wird es für die Ligen jeweils Videokonferenzen geben. Den Anfang machen am Dienstagabend die Vertreter der Oberliga. Die 23er-Gruppe gilt wegen ihrer Größe als Problemfall Nummer Eins. Bis zu 15 Partien müssten einige Mannschaften noch absolvieren, um auf die Hälfte der ursprünglich angesetzten Spiele zu kommen. Eine Wertung der Saison ist bekanntlich erst dann nach FVN-Reglement möglich, wenn in einer Liga mindestens 50 Prozent der angesetzten Spiele auch ausgetragen worden sind.

Wolfgang Jades, der Vorsitzende des FVN-Verbandsfußballausschusses, bei der Auslosung zum Niederrheinpokal in Aktion. Rechts;: Rot-Weiss Essens Bundesliga-Legende Willi „Ente“ Lippens. Foto: Thorsten Tillmann / FFS

Die Vertreter der kleineren Landes- und Bezirksligen, die in dieser Saison 14 oder 15 Teams umfassen, sind am Mittwoch zu einer Videokonferenz eingeladen. Für den Donnerstag steht der Frauenfußball im Zentrum des Austausches. Es ist vom FVN auch geplant, dass in der übernächsten Woche noch die Teams zu Wort kommen, die auf Kreisebene unterwegs sind.

FVN holt sich ein Meinungsbild der Vereine ein

„Wir holen uns so ein breites Meinungsbild der Vereine ein“, sagt Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses beim FVN. Die unterbrochene Spielzeit soll nach letztem Stand auf jeden Fall weitergeführt werden – möglichst so, dass es in allen Ligen eine reguläre Wertung geben kann. Dazu ist der Verband bestrebt, mindestens auch die ausstehenden Runden im Niederrheinpokal auszutragen. Dort ist die erste Runde bisher nur gut zur Hälfte ausgetragen worden. Es waren die letzten Spiele vor der Corona-Pause ab Anfang November, die nun schon seit viereinhalb Monaten andauert.