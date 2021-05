Corona: FVN fordert ein Ende der Tatenlosigkeit im Fußball

Am Niederrhein. Die großen Sportverbände in Deutschland wollen mit einer Petition den Sportbetrieb unter freiem Himmel ankurbeln. Auch am Niederrhein.

Auf die Frage nach einem möglichen Datum für den Saisonstart der Amateurfußballer gut sechseinhalb Monate nach den letzten Spielen hat Wolfgang Jades durchaus eine passende Antwort: „Am liebsten gestern.“ Der will die Teams endlich wieder ans Laufen bringen, muss aber trotz sinkender Corona-Inzidenzwerte auf Grünes Licht von Bundes- und Landesregierung warten. Daran hängt der Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Mannschaftstraining – und auch ein Saisonstart, der Mitte August oder auch erst Mitte September über die Bühne gehen könnte.

Das Thema Tatenlosigkeit im Amateurfußball treibt nun allerdings den Deutschen Fußball-Bund (DFB), zu dem ja auch der FVN gehört, gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) an. Beide Großverbände brachten am Mittwoch eine Initiative auf den Weg: Unter dem Motto „Draußen muss drin sein“ fordern die Verbände die Regierung auf, so schnell wie möglich den organisierten Sportbetrieb unter freiem Himmel wieder zuzulassen.

FVN-Präsident Frymuth sorgt sich um Kinder und Jugendliche

In den nächsten drei Wochen sind alle organisierten Amateursportler und Vereine dazu aufgerufen, die Petition im Netz unter der Adresse dfb.de/petition tatkräftig zu unterstützen. „Die Vereine erwarten ein deutliches Signal, dass sie die von großem sozialem Engagement geprägte Arbeit wieder aufnehmen können“, betont FVN-Präsident Peter Frymuth. Der DFB-Vizepräsident hat dabei nicht nur die Kinder und Jugendlichen im Auge, die aktuell nur sehr eingeschränkt ihrem Sport nachgehen können: „Auch für Erwachsene bis hin zu den Ü-Fußballern muss es wieder Möglichkeiten geben.“

FVN-Präsident Peter Frymuth hat stets die Belange der Fußballklubs am Niederrhein im Auge.

In Deutschland sind derzeit rund 140.000 Fußball-Mannschaften seit Ende Oktober zur Bewegungslosigkeit verurteilt – obwohl Experten die Ansteckungsgefahr auf dem Spielfeld als äußerst gering ansehen und vor negativen Langzeitfolgen gerade für Kinder und Jugendliche warnen. Nicht nur physiologisch, sondern auch psychologisch.

DFB-Umfrage: 98 Prozent vermissen Amateurfußball

In einer bundesweiten Online-Umfrage Ende Februar, in der der DFB ermittelte, wie es Amateursportlern und Vereinen ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie geht, sagten 98 Prozent der Befragten, sie würden den Amateurfußball sehr vermissen. 96 Prozent fehlten die Aktivitäten im Verein. Gerade das Gemeinschaftsgefühl im Team und Verein wurde in der Umfrage sogar mehr vermisst als das Fußballspielen an sich.

„Sport hat einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert, Sport ist dazu gesund für Körper und Seele. Es muss nun damit Schluss sein, dass der Amateursport in den politischen Entscheidungen während der Pandemie ignoriert oder vergessen wird“, bekräftigt Ronny Zimmermann, als DFB-Vizepräsident im Gremium für den Nachwuchsfußball zuständig.

