Corona: Fußballverband Niederrhein beendet Saison 2020/21

Am Niederrhein. Diese Saison werden die Amateurfußballer am Niederrhein nicht mehr um Punkte spielen. Wegen Corona beendet der FVN die Spielzeit ohne Wertung.

Das Unausweichliche ist nun auch für die Amateurfußballer und die Juniorenkicker eingetreten. Die Spielzeit 2020/21 wird am Niederrhein ohne Wertung beendet. Das beschlossen der Beirat des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) und der FVN-Verbandsjugendausschuss am Wochenende. Die Gremien beziehen sich dabei auf eine Sonderregelung in der Spielordnung des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV). Durch die fortdauernde Corona-Pandemie mit den starken Einschränkungen gerade auch für Mannschaftssport war es nicht mehr möglich, die gesetzte Wertungsgrenze von 50 Prozent ausgetragener Spiele der Saison in den Gruppen bis zum Saisonende am 30. Juni zu schaffen. Das Saisonende gilt übrigens nicht nur für den FVN-Bereich, sondern auch für Westfalen und den Mittelrhein.

Vorerst bis zum 26. April ist nach Coronaschutzverordnung des Landes NRW der Kontaktsport im Amateurbereich untersagt. Eine mindestens vierwöchige Vorlaufzeit an Training würde bedeuten, dass vor dem 25. Mai keine Punktspiele ausgetragen werden könnten. Voraussichtlich wird der Zeitraum des Kontaktsportverbots angesichts der Coronazahlen über den 26. April fortgesetzt.

Situation im Niederrheinpokal ist noch offen

Für den Fußball bedeutet dies erst einmal: Es wird keine Auf- und Absteiger und auch keine Meister in den einzelnen Gruppen geben. Ob die Gruppen-Zusammensetzungen und -Stärken für eine neue Spielzeit so bleiben, ist unklar. Vor allem die mit 23 Mannschaften bestückte Oberliga Niederrhein dürfte in dieser breiten Form nicht noch einmal an den Start gehen. Ähnlich sieht es mit den 21 Teams der Oberliga Westfalen aus.

Außen vor sind in den Beschlüssen derzeit die noch ausstehenden Pokalspiele auf Niederrhein- und Kreisebene. Bekanntlich hat der FVN zum Ziel, einen Vertreter für die Hauptrunde des DFB-Pokals bei den Männern und Frauen für die neue Saison 2021/22 zu melden. Bis Ende April, so Wolfgang Jades, der Vorsitzende des Verbandsfußballausschusses, soll über die Pokalsituation Klarheit herrschen.

FVN-Präsident Frymuth sorgt sich um Nachwuchs

Schweren Herzens musste FVN-Präsident Peter Frymuth die Lage für die Amateurfußballer und auch den Nachwuchs kommentieren und einordnen: „Die Beendigung einer Saison ohne Wertung ist eine Situation, die wir uns alle nicht vorstellen konnten. Aber die Entwicklung der Pandemie hat uns in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, dass es wohl keine andere Möglichkeit geben würde. In einem intensiven Dialog mit den Vereinen wurde die Situation transparent besprochen. Dabei war deutlich zu spüren, dass auch die Vereine eine Fortsetzung der Saison nicht für realistisch und vor allem sinnvoll halten. Der Wunsch nach Planungssicherheit stand im Vordergrund. Für das Vereinsleben und insbesondere für die Kinder und Jugendlichen wäre es wichtig, dass in den Verordnungen die Möglichkeiten für den Trainingsbetrieb bestehen bleiben.“

Der Blick auf die neue Fußballsaison 2021/22 fällt unter den aktuellen Voraussetzungen schwer. Ob der Spielbetrieb nach den Sommerferien, also Mitte August, wieder normal aufgenommen werden kann, steht, so Wolfgang Jades, in den Sternen. Ein fixes Datum für einen möglichen Saisonstart gibt es derzeit nicht.