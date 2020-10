Am Niederrhein. Ab einem Corona-Inzidenzwert von über 35 muss in bundesweiten Sportligen ohne Fans gespielt werden. Gilt auch für Zweitligisten im Kreis Wesel.

Die steigenden Coronazahlen der vergangenen Tage und die damit verbundenen strengeren Verhaltensregeln lassen die Hallensportler zittern. Vor allem jene, die sich in bundesweiten Ligen tummeln. Wie etwa der Moerser SC in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord oder die Handballfrauen des TuS Lintfort in der 2. Bundesliga. Gut möglich, dass beide Vereine demnächst auf Zuschauer verzichten müssen. Für bundesweite Ligen gilt, dass ab einem Corona-Inzidenzwert von 35 keine Zuschauer zugelassen sind. Der Wert für den Kreis Wesel stand bei 30,4 am Donnerstag, am heutigen Freitag wird er bei 38,1 liegen.

200 Dauerkarten beim Moerser SC

„Wir hatten von Beginn an mit nur 250 Personen pro Heimspiel inklusive aller Offiziellen kalkuliert“, betont Günter Krivec, der Vorsitzende des Moerser SC, „da wir 200 Dauerkarten verkauft haben, gibt es aktuell keinen Einzelkartenverkauf.“ Die nächste Heimpartie am 25. Oktober (16 Uhr) gegen den Westrivalen VV Humann Essen ist offiziell ausverkauft, auch wenn beim Volleyball rund 1200 Zuschauer im Enni-Sportzentrum Platz hätten.

Bei einem Inzidenzwert von über 35 müsste der MSC nach letztem Regelstand ohne Publikum antreten, wie der Landessportbund mit Sitz in Duisburg gegenüber der Redaktion bestätigte. Das würde auch die Lintforter Zweitliga-Handballerinnen treffen. Am 25. Oktober um 16 Uhr stünde in der Eyller Sporthalle die Partie gegen den HC Leipzig auf dem Programm. „Spiele ohne Zuschauer machen keinen Spaß“, sagt TuS-Manager Ulrich Klein, will aber gleichwohl die Entwicklung abwarten und hofft auf eine Änderung der Regeln für bundesweite Ligen.

Was den Handballsport auf regionaler und lokaler Ebene anbetrifft, so sagt nämlich Ernst Wittgens, der Präsident des Handballverbandes Niederrhein: „Für uns gilt: Wird der Grenzwert von 50 überschritten, sind höchstens noch 250 Zuschauer in der Halle erlaubt – angepasst natürlich auch an die Hallengröße. Dazu gibt es vor Ort eine Mund- und Nasenschutzpflicht.“

Handball mit 85 Prozent der angesetzten Spiele

Die Bilanz vor der zweiwöchigen Herbstferienpause liest sich gut. „Wir haben 94 Prozent der Spiele austragen können. Die sechs Prozent an Ausfällen basieren aber nicht nur auf Coronafällen“, betont Michael Girbes, der Vorsitzende der Technischen Kommission beim HVN.

Unter anderem die Fußballamateure vom SV Scherpenberg (in Blau), hier im Derby gegen den SV Sonsbeck, scheinen vom Zuschauer-Bann in den ersten drei Ligen zu profitieren. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Im Fußball wurden 96 Prozent der Partien bei Frauen und Männern im FVN-Bereich ausgetragen. „Es gab 155 Spielabsagen, aktuell sind 123 Spiele offen. Von den 84 Kreisliga-Absagen gehen 51 auf die Konten von Essen und Duisburg“, rechnet Wolfgang Jades vor, Vorsitzender des FVN-Fußballverbandsausschusses, „bislang ist bei uns kein Dominoeffekt eingetreten. Wir gehen mit großer Sorgfalt in Zusammenarbeit mit den Vereinen vor.“

TuS Asterlagen und VfB Homberg von Corona betroffen

Aus dem Kreis Moers waren von Corona bislang A-Kreisligist TuS Asterlagen und Regionalligist VfB Homberg betroffen. Die Spieler des VfB stecken noch bis Montag in Quarantäne. Weiterhin sind 300 Zuschauer am Sportplatz erlaubt. Vereine wie Landesligist SV Scherpenberg profitieren mit mehr Zuschauern davon, dass in den ersten drei Profiligen derzeit meist keine Live-Besucher zugelassen sind.

Übrigens: Der für Anfang Januar im Enni-Sportzentrum geplante Moerser Hallenfußball-Stadtpokal ist fraglich. Anfang der kommenden Woche soll es mit dem Sportamt erste Gespräche geben, ob die Austragung unter Corona-Bedingungen möglich ist. Aktuell dürfte Gastgeber TV Asberg nur mit rund 200 Zuschauer pro Turniertag kalkulieren. Zuletzt waren an beiden Turniertagen jeweils mehr als 500 Fans in der Halle.