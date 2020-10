Corona: BG Lintforts Basketballer mit vier Hygienekonzepten

Kamp-Lintfort. In knapp zwei Wochen soll die Saison in der 2. Basketball-Regionalliga aufgenommen werden. Auch die BG Lintfort bereitet sich vor.

In knapp eineinhalb Wochen endet die längste Wettbewerbspause, die viele Basketballer in NRW je miterleben mussten. Anfang März, als die Corona-Pandemie erst noch ihre volle Wucht entwickelte, wurde der Spielbetrieb vom Westdeutschen Basketball-Verband eingestellt. Im Sommer folgte dann die Entscheidung, erst nach den Herbstferien mit der neuen Saison zu beginnen. Die ohnehin schon lange Pause – normalerweise ruht der Spielbetrieb von Ostern bis vier Wochen nach den Sommerferien – wurde also noch einmal eineinhalb Monate länger.

Nun kann es auch nach dem Geschmack der BGL-Verantwortlichen wieder losgehen. Ob die erste Heimpartie in der Glückauf-Halle gegen die SW Baskets Wuppertal am 7. November ab 20 Uhr allerdings vor Zuschauen gespielt werden kann, erscheint angesichts des aktuellen Inzidenzwerts im Kreis Wesel von 50,7 am Dienstagnachmittag ungewisser denn je.

Gespräche mit der Stadt Kamp-Lintfort

Dennoch hat man sich bei der BGL in den vergangenen Wochen Gedanken gemacht, wie Heimspiele vor Fans funktionieren könnten. Nach vielen Sitzungen, Begehungen und Gesprächen mit der Stadt wurden nun insgesamt vier Hygienekonzepte entwickelt, die auf unterschiedliche Gegebenheiten Rücksicht nehmen.

Ein Konzept betrachtet die Situation für die aktiven Sportler. So finden an Heimspieltagen in der Glückauf-Halle nur noch drei Partien mit einem Versatz von 2,5 Stunden statt, um die zeitlichen Abläufe einhalten zu können. Jedes beteiligte Team kann frühestens eine Stunde vor Anwurf anreisen, wird am Sportlereingang abgeholt, bekommt eine eigene Kabine zugewiesen und darf erst die Halle betreten, wenn die vorher spielenden Teams diese verlassen haben und gelüftet sowie desinfiziert wurde.

Die anderen drei Konzepte gelten für Zuschauer – beziehungsweise schließen diese für die Ernst-Reuter-Halle aus. „Diese Halle hat keine Tribüne, dort wären die Abstände zu gering“, sagt Sportwart Michael Deininger, der auch die Rolle des BGL-Hygienebeauftragten übernommen hat.

In der Glückauf-Halle planen die Lintforter Verantwortlichen derweil mit zwei Szenarien. Bei Jugendspielen wird die Tribüne nicht ausgefahren. Dann dürfen sich zwar Zuschauer auf der Galerie aufhalten, müssen aber während des gesamten Spiels eine Maske tragen. „Wir bitten aber in diesem Fall darum, von einem Besuch der Spiele weitestgehend abzusehen, sofern Eltern nicht als Fahrer Aktive zur Halle gebracht haben. Bei Bedarf räumen wir den Fahrern unserer Gäste Vorrang ein“, so Deininger.

Zugewiesene Sitzplätze in der Glückauf-Halle

Bei Seniorenspielen am Samstag plant die BGL derweil mit Zuschauern. Aber auch hier gelten klare Regeln: Fans können die Halle über den Haupteingang betreten, müssen sich in Listen eintragen und bekommen dann Sitzplätze zugewiesen. Bis zum Platz gilt Maskenpflicht, zudem gilt eine Einbahnstraßenregelung, die entsprechend markiert ist.

„Gruppen von bis zu zehn Personen können aktuell noch zusammensitzen, die Plätze dürfen aber während des Spiels nicht getauscht werden“, erläutert Deininger. Und auch ein Catering ist aktuell noch möglich. „Das wird aber in Umfang und Form anders aussehen als gewohnt – Getränke nur noch aus Flaschen, keine offenen Lebensmittel mehr. Da machen wir uns noch Gedanken und werden entsprechend informieren, wenn die Pläne ausgereift sind“, sagt der Sportwart.

Start am 31. Oktober bei der BG Aachen

Noch haben die BGL-Verantwortlichen etwas Zeit und hoffen, dass sich die Corona-Lage bis zum ersten Heimspiel nicht weiter verschlimmert. Die Spieler hingegen können den Start kaum noch abwarten und fiebern dem ersten Saisonspiel entgegen. Am 31. Oktober muss das Team von Coach Tobias Liebke bei der BG Aachen antreten, die durchaus ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden möchte.