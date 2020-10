In der Fußball-Landesliga sorgt Fichte Lintfort weiter für Schlagzeilen. Rote Karte nach dem Schlusspfiff, Trennung von zwei Stammspielern, Niederlage mit dem letzten Schuss. Alles schon passiert in der noch jungen Spielzeit an der Franzstraße. Am Sonntagnachmittag gesellte sich ein kurioses Kapitel zur bislang so holprig verlaufenden Saison hinzu. Fünf Minuten vor dem Anpfiff der Heimpartie gegen den Tabellendritten Blau-Weiß Dingden gab es den Abpfiff. Nicht live durch den Ratinger Schiedsrichter Julian Dietze, sondern von Staffelleiter Holger Trippe aus Kleve per Telefon.

SMS um kurz nach 15 Uhr

Einer der erkrankten Fichte-Spieler (wir berichteten) hatte per SMS beim Lintforter Sportleiter Georg Mewes um kurz nach 15 Uhr bekanntgegeben, dass sein Corona-Test positiv ausgefallen sei. Das entsprechende Gesundheitsamt hätte die Mitteilung soeben verschickt, ließ der Spieler seinen Sportleiter wissen.

„Wir haben dann umgehend Staffelleiter Holger Tripp informiert. Der hat gesagt, dass die Partie wegen des Corona-Falls nicht stattfinden könne“, so Mewes. Als per Stadionmikrofon die Absage an die rund 150 Zuschauer bekanntgegeben wurde, kam natürlich Unruhe auf. „Wir müssen uns an die geltenden Regeln halten, es nützt ja nichts“, erklärte Fichtes Vorstandschef Gerd Wahle.

Der erkrankte Spieler war zuletzt am vergangenen Dienstag beim Training auf der Fichte-Anlage an der Franzstraße. Aktuell benutzen die Lintforter drei verschiedene Kabinen. „Mit dem Erkrankten waren maximal sechs andere Spieler in der Umkleide“, so Trainer Volker Hohmann. Aus den von Betreuerin Andrea Schraven geführten Anwesenheitslisten lässt sich sicher auch herausfinden, wer betroffen ist.

Blau-Weiß Dingden verärgert

Die Gäste von Blau-Weiß Dingden reagierten sicht- und hörbar verärgert. Einige witterten gar pure Absicht, schließlich hätten auf Lintforter Seite mit Spielmacher Hilal Ali Khan, Rechtsaußen Robin von Radecke, Angreifer Tim Konrad und Innenverteidiger Alexander Lenders vier wichtige Stützen erkrankt gefehlt. BWD-Trainer Dirk Juch musste sich zurückhalten: „Ich will mir nicht den Mund verbrennen. Die ganze Coronasache ist schon schlimm genug. Aber die Partie hier fünf Minuten vor dem Anpfiff abzusagen, hat einen komischen Geschmack.“ Immerhin ist sein Team nun nicht Quarantäne. Die hätte drohen können, wäre angepfiffen worden.

Wie es jetzt weitergeht bei Fichte, ist noch nicht ganz klar. Die Partie am kommenden Sonntag beim Tabellenzweiten PSV Wesel wird sicher nicht stattfinden. Abhängig davon, wie lang die Quarantäne und die sich daraus ergebende trainingsfreie Zeit ausfällt, dürfte auch das Niederrheinpokalspiel am 31. Oktober gegen Oberligist VfB Hilden wackeln.

Schon zwei Corona-Fälle in der Landesliga

In der Fußball-Landesliga waren zu Saisonbeginn auch schon die SGE Bedburg-Hau und die SV Hönnepel-Niedermörmter von einer Corona-Quarantäne aus der Vorbereitungsphase betroffen.

Die Eintrachtler mussten bekanntlich mit zwei Wochen Verspätung starten, die SV Hö-Nie mit einer Woche Verzögerung. Die Partien sind bereits nachgeholt, so dass es bis zur gestrigen Fichte-Absage keine weiteren Spielausfälle bislang gegeben hatte.