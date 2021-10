BW Dingden meldet sich zurück, VfL Tönisberg ist frustriert

Tönisberg. In einem hochklassigen Freitagabendspiel der Fußball-Landesliga siegte Blau-Weiß Dingden beim VfL Tönisberg mit 3:2 (1:2).

Durchaus frustriert schritt Marcus Bister am Freitagabend um kurz vor 22 Uhr in Richtung Umkleide. „Gut gespielt, viele Chancen herausgearbeitet, wieder verloren: Es ist aktuell jede Woche das gleiche“, brummte der Tönisberger Sportleiter und Ersatz-Cheftrainer für den urlaubenden Andreas Weinand nach der unglücklichen 2:3 (2:1)-Heimniederlage in der Fußball-Landesliga gegen Aufstiegsaspirant Blau-Weiß Dingden.

Das Geschehen hatte Trainer Dirk Juch, der am Freitag seinen 55. Geburtstag feiert, naturgemäß etwas anders erlebt: „Wir haben uns nach zuletzt nicht so idealen Leistungen und zwei 1:1-Unentschieden zurückgemeldet.“ Es war allerdings für die Gäste, die eine auf sieben Positionen veränderte Startelf im Vergleich mit dem Remis gegen die SV Hönnepel auf dem Kunstrasen hatte, ein weiter Weg.

Mit Innenverteidiger Marc Knops und Sechser Phillip Grund für Sören Höffler und Daniel Franken in der Startelf steckten die Tönisberger einen schnellen Rückstand durch Dingdens Torjäger Mohamed Salman (8.) gut weg. Eine schöne Kombination über Niklas Jahny und Nico Jeegers vollendete Manuel Franken zum Ausgleich (20.).

Mario Knops tritt für Tönisberg in den rechten Torwinkel

Noch schöner war das Tönisberger 2:1, ein 20-Meter-Strahl von Mario Knops in den rechten Torwinkel (29.). Die verdiente Pausenführung wusste der VfL aber nicht auszubauen. Jahny und Jeegers hatten die Gelegenheit, ehe erneut Salman, diesmal per Heber, nach einem abseitsverdächtigen Zuspiel eiskalt zum 2:2 vollstreckte (57.).

Für den VfL Tönisberg reichte das 2:1 von Mario Knops nicht zum erhofften Heimsieg aus. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Beide Teams spielten nun voll auf Sieg. Daniel Franken ließ sich einschussbereit den Ball vom Fuß grätschen (69.), Jeegers spielte einen 4-2-Konter schlecht aus (74.), dann stand Daniel Franken frei vor Johannes Buers, schoss dem BWD-Keeper aber in die Arme.

Siegtreffer für Dingden durch den eingewechselten Steffen Buers

Und so jubelten am Ende die Gästefans unter den 150 Zuschauern, weil zwei Eingewechselte das Match zum 3:2 entschieden: Florian Girnth auf Steffen Buers (79.). Dingden rückt hinter Sonsbeck auf Rang zwei vor, Tönisberg verharrt auf Abstiegsplatz elf. Am Sonntag in einer Woche kommt es damit für die Dingdener in Sonsbeck zu einem echten Spitzenspiel, während es für Tönisberg bei der SGE Bedburg-Hau darum gehen wird, sich wieder etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

So haben sie gespielt

VfL Tönisberg: Nick Esser – Jan-Niklas Esser, Marc Knops, Görres, Rouland (85. Sprenger) – Machnik, Grund (80. Özkaya) – Manuel Franken (68. Daniel Franken), Mario Knops, Jeegers – Jahny.

BW Dingden: Johannes Buers - Tulgay (46. Schneiders), Michael Leyking, Weirather, Schluse - Gurny, Volmering (82. Schroer) - Cavusman, Ameling (46. Steffen Buers), Haffke (73. Felix Leyking) – Salman (77. Girnth.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region