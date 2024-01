Budbergs Trainer Tim Wilke ist trotz Niederlage zufrieden

Rheinberg Fußball-Landesligist unterlieg auf heimischen Platz dem Oberligisten 1. FC Kleve, doch das SVB-Team hat seine Aufgaben erfüllt

Der SV Budberg kassierte im zweiten Testspiel in 2024 die zweite Niederlage. Der Fußball-Landesligist unterlag daheim dem Oberligisten 1. FC Kleve mit 0:2 (0:1). Dank des Einsatzes seines Teams zog Budbergs Trainer Tim Wilke erneut ein positives Fazit. „Das war ein super Test gegen einen starken Gegner“, fand Wilke. „Wir werden ja in der Rückrunde auch einige Spiele haben, in denen wir eher aus einer Unterlegenheit spielen müssen“, erklärt er, wieso gestern im Test der Auftrag an die Mannschaft so lautete: „Wir wollten Wert darauf legen, dass wir läuferisch und kämpferisch gut dagegen halten.“

Danny Rankl trifft zum 2:0 für die Gäste aus Kleve

Und so waren die Gäste aus Kleve auch die überlegene Mannschaft, hatten aber mit dem SVB einen unangenehmen Gegner und folglich keine Chancen im Minutentakt. Das Tor zur Pausenführung der Gäste nach einer halben Stunde fiel nach einem Standard von außen. Budbergs Innenverteidiger Laurin Severith (Foto) fälschte ins eigene Tor ab.

Im zweiten Durchgang erhöhte Danny Rankl bereits nach rund zehn Minuten auf 0:2. Der ehemalige Sonsbecker und Homberger reagierte in einer unübersichtlichen Situation im Budberger Strafraum am schnellsten und besten. In der Schlussphase waren die Gastgeber dem Ehrentor zweimal nahe als Benedict Vana und Lennart Hahn jeweils nur Aluminium trafen.

Mannschaft hat die Grundaufgabe gut gelöst

„Die Grundaufgabe, läuferisch und kämpferisch dagegenzuhalten, hat die Mannschaft gut gelöst“, freute sich Wilke anschließend, merkte aber an: „Uns hat in ein paar wenigen Situationen die Aufmerksamkeit in der Defensive gefehlt. Außerdem waren die Bälle in zu vielen Umschaltsituationen zu schnell weg. Insgesamt bin ich zufrieden und gehe mit einem guten Gefühl in die nächste Woche.“

SVB: Anders – Twardzik (70. Van Dyck), Severith (70. Pinske), Häselhoff (70. Kühnau), Kömpel – Eckhardt, Vana, Terfloth (70. Umberg) – Nowak (46. Hahn), Paul (70. Amissah), Mordt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region