Black Tigers vom GSC Moers wollen wieder in die Landesliga

Moers. Die Black Tigers des GSC Moers führen vor dem letzten Spiel 2021 die Eishockey-Bezirksliga NRW, Gruppe A, an. Das soll bis Sasionende so bleiben.

Hinter dem ersten Ziel der vergangenen Wochen „Tabellenführung“ konnten die Black Tigers des GSC Moers in der Eishockey-Bezirksliga NRW, Gruppe A, bereits vor dem letzten Spiel des Jahres ein Häkchen machen. Wegen des besseren Torverhältnisses stand die Mannschaft um Tiger-Trainer Dieter Eberlein bereits vor ihrem letzten Spiel des Jahres und dem der Liga auf dem Platz an der Sonne.

In dem finalen Jahresabschlussspiel ging es allerdings nun darum, auswärts, beim Tabellenvorletzten EC Bergisch-Land 1b in Solingen, die Spitzenposition zu verteidigen – und möglichst noch auszubauen.

Das hat beim 8:4 (2:1, 5:1, 1:2)-Erfolg der Moerser auf fremden Eis prima geklappt. Allerdings konnte Eberlein seine Schützlinge aus gesundheitlichen Gründen nicht begleiten. Sohnemann Max Eberlein übernahm kurzerhand das Coachen. Er ist Spieler der Black Tigers und hat eine Trainer-Lizenz für den GSC Moers.

0:1-Weckruf bei den Raptoren

Solingen machte von Beginn an Druck, wollte sich zuhause nicht so einfach geschlagen geben. Prompt kassierten die Tiger bei den Bergisch Raptors völlig verdient den 0:1-Rückstand (5. Minute). Ein echter Weckruf für die Gäste. Denn bereits in der nächsten Minute glichen die Moerser durch Jan van der Sand aus. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels traf Neuzugang Tristan Pfeifer auch noch zum 2:1.

Während die Tiger häufig im zweiten Durchgang schwächeln, zeigten sie diesmal im Mitteldrittel ein rasantes und rustikales Spiel. Der GSC behielt dabei klar die Oberhand, baute die Führung durch Tore von Niklas Lotze, Frederic Hannen, Mike Bregulla, Philipp Grühn und Sven Renner bei einem Solinger Gegentreffer auf 7:2 aus.

So ging es schließlich ins Schlussdrittel, wo sich allerdings Tiger-Kapitän Frederic Hannen schwer am Knie verletzte. Er konnte das Spiel nicht mehr fortsetzen, wird möglicherweise auch zum Wiederbeginn im neuen Jahr fehlen. Die Verletzung sorgte für einen Bruch im Moerser Spielfluss. Zwar erhöhte Sebastian Pfeifer, doch den gastgebenden Raptoren gelangen noch zwei Treffer zum 4:8-Endstand.

GSC-Trainer Dieter Eberlein, der das Spiel am Live-Ticker vom Krankenbett verfolgte, freute sich über den Sieg und den ersten Einsatz des zweiten Torwarts Maik Schäfer aus der U20 in der Senioren-Mannschaft. Er kam kurz vor Ende des zweiten Drittels.

Geärgert hat sich der Moerser Trainer über die Verletzung des Kapitäns – und über die vier Gegentreffer. Einen davon kassierten die Tiger in Unterzahl.

Ärgster Verfolger heißt Neuss

Moers bleibt aber das Team in der Bezirksliga, Gruppe A, mit den wenigsten Gegentreffern und geht nun nach sieben Spielen ungeschlagen ins neue Jahr. Der Neusser EV 1b, der nun die gleiche Anzahl von Spielen bestritten hat, verlor zu Beginn der Saison sein erstes Spiel gegen Aachen und liegt bei gleicher Anzahl von Spielen drei Punkte hinter dem GSC zurück.

Entsprechend sind momentan Spannung und Erwartung vor dem Heim- und Auswärtsspiel gegen den ärgsten Verfolger Neuss Anfang des Jahres 2022 riesengroß. Falls es die Corona-Beschränkungen es zulassen, steigt das erste Spiel gegen am Freitag, 14. Januar, 20 Uhr, in Neuss. Das Rückspiel ist bereits eine Woche später, am Samstag, 22. Januar, 18 Uhr, in Moers.

Doch zuvor, am Samstag, 8. Januar, 18 Uhr, empfangen die Black Tigers in der Enni-Eiswelt den EHC Troisdorf 1b zur ersten Partie des neuen Jahres.

„Neuss hat sich ganz schön verstärkt“, weiß GSC-Präsident Hajo Böhme. „Es sollen ehemalige DEL-Spieler dabei sein. Die wollen unbedingt aufsteigen.“ Doch das will Moers auch. Zurück in die Landesliga.

Dafür hat der Verein auch gehörig an der Jugendarbeit, dem wichtigen Unterbau, geschraubt. Mittlerweile sind die U9, U11, U13, U15, U17 und U20 wieder aktiv. Bei den drei ältesten Mannschaften, der U15 bis U20, fehlten zuletzt einige Spieler. Doch mittlerweile seien auch diese Teams wieder komplett besetzt, so Böhme. Und im neuen Jahr soll es schließlich noch sportlich aufwärts gehen. Falls überhaupt was geht.

