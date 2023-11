Black Tigers vom GSC Moers mit Doppelsieg am Doppelspieltag

Moers. Die Black Tigers vom GSC Moers sind momentan in der Eishockey-Landesliga gut drauf. Jetzt fahren sie nach dem fünften Spiel den vierten Sieg ein.

Es läuft bei den Black Tigers vom Grafschafter Schlittschuhclub (GSC) Moers. Die Landesliga-Eishockeymannschaft hechelt zwar momentan von einem zum anderen Spiel, Sie kamen erst spät in die Enni-Eiswelt, hatten so fehlende Eiszeit in der Vorbereitung auf die neue Saison, in die sie aus gleichem Grund erst später einsteigen konnten. Doch nun hat sich das Team um Trainer Rene Lang gefunden.

Die Niederlage im Prestigeduell gegen die Phönixe aus Grefrath am dritten Spieltag vom GSC ist die bislang einzige Pleite der Tiger. Mittlerweile haben sie fünf Spiele absolviert, wodurch die Tabelle langsam aber sicher Normalform erhält.

400. Scorer-Punkt für Philip Grühn

Zuletzt gab es am erneuten Doppelspieltag-Wochenende zwei weitere Siege. Gegen den Tabellenletzten Herner EV 1b setzte sich das Tiger-Team mit 9:6 (3:0, 2:2, 4:4) durch und fuhr nach starkem ersten Drittel in den folgenden Durchgängen etwas die Krallen ein.

Lars Ehrich, Tristan Pfeifer (2), Marc Schaub (3), Tobias Esch, Philip Grühn und Niklas Cremer waren die Torschützen. Grühn, seit rund 15 Jahren beim GSC Moers, machte in dieser Partie seinen 400. Scorer-Punkt für den Verein.

Zum weiteren Niederrhein-Derby bei den Dinslakener Kobras

Schließlich musste die Mannschaft in einem weiteren Niederrhein-Derby bei den Dinslakener Kobras ran. Trotz des 8:4 (2:2, 0:2, 2:4)-Sieges war es das erwartet unangenehme Spiel.

Die Black Tigers aus Moers bissen sich bei den Kobras aber vor allem im letzten Drittel fest, nachdem sie im zweiten Durchgang die Führung übernommen hatten. Philip Grühn holte sich bei einem Tor und drei Vorlagen vier weitere Scorer-Punkte und steuert offensichtlich nun die 500 an.

Jan Theuerkauf erfolgreichster Spieler des Abends

Erfolgreichster Spieler an diesem Abend war allerdings Jan Theuerkauf, der vier Tore erzielte. Neben ihm und Grühn trafen außerdem Tobias Esch, Sebastian Pfeifer und Max van Hees.

„Da die Grefrather Phoenix am Sonntag Abend auswärts zeitgleich gegen den aktuellen Tabellen-Ersten, die Grizzlies Bergkamen, mit 5:6 verloren, zog das Team von Rene Lang punktgleich mit Grefrath auf Platz zwei in der Landesliga-Tabelle“, so GSC-Chef Hajo Böhme.

