Black Tigers vom GSC Moers erzwingen das dritte Spiel

Moers. Mehr Spannung geht nicht. Auch im Play-off-Halbfinale erzwingen die Black Tigers vom GSC Moers Richtung Eishockey-Regionalliga das dritte Spiel.

Die Black Tigers vom GSC Moers machen es in der Aufstiegsrunde Richtung Eishockey-Regionalliga richtig spannend. Nachdem sie bereits im Halbfinale die drei von drei möglichen Spielen gegen die Grefrather Phoenix benötigten, um ins Halbfinale einziehen zu können, müssen sie nun auch dort gegen den EHC Troisdorf dreimal ran. Im ersten Spiel in Troisdorf kassierten die Moerser am vergangenen Freitag noch eine empfindliche 5:7 (0:2, 1:2, 4:3)-Niederlage. Da schien die Messe bereits gelesen.

Troisdorf war als ungeschlagener Tabellenführer aus der Hauptrunde gekommen, musste in der ersten Play-off-Runde nicht ran, weil der Tabellenletzte TuS Wiehl 1b abgeschenkt hatte. Nach dem ersten Halbfinale gegen die Black Tigers war der EHC immer noch ungeschlagen. Doch das änderte sich mit dem zweiten Halbfinale, das der GSC Moers bekanntlich in Wesel austragen musste, weil es in Moers nun die Saison vorbei ist und es kein Eis mehr gibt.

In die Verlängerung – wie schon im Viertelfinale

Mit 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) erzwangen die schwarzen Tiger aus Moers das dritte Spiel, bei dem nun die Karten am Freitag, 10. März, 20.15 Uhr, in Troisdorf neu gemischt werden. Die erste Saisonniederlage hat den Gästen vom EHC jedenfalls ganz und gar nicht geschmeckt. Und dabei hatten es die Gastgeber in der Ferne ganz schnell gemacht. Bereits nach 45 Sekunden traf Tristan Pfeifer nach Zuspiel von Jan Bertlings und seinem Bruder Sebastian Pfeifer zum 1:0. Und nicht einmal zwei Minuten später erhöhte Frederic Hannen nach Zuspiel von Philip Grühn und Tim Prothmann. Doch leider ging es so trotz zahlreicher Torchancen so nicht weiter. Troisdorf bekam zwar kein Bein auf den Boden, doch Moers die Scheibe kein weiteres Mal über die Torlinie.

Zu allem Überfluss kassierte Verteidiger Philip Hoth in der 19. Minute eine Fünf-Minuten- plus Spieldauer-Strafe. Er hatte am Sonntag Geburtstag, verletzte mit einem Ellbogen-Check seinen Gegner leicht – und wird den Tigern nun im dritten Spiel in Troisdorf fehlen.

EHC Troisdorf gelingt der Anschlusstreffer

Im zweiten Spielabschnitt zuckten die Black Tiger dann doch einmal kurz zusammen, als dem EHC Troisdorf in eigener Unterzahl der Anschlusstreffer zum 2:1 gelang. Andreas Czaika hattee in der 29. Minute getroffen. Doch die Mannschaft um Tiger-Trainer Rene Lang blieb unbeeindruckt, verpasste allerdings weiterhin, die Führung auszubauen.

Im Schlussdrittel lag das Augenmerk einmal mehr auf die Goalies. Sowohl Philipp Nikolic im Tiger-Tor als auch Justin Fuß im Troisdorfer-Tor machten nun einen guten Job, zeigten tolle Paraden. Mit dem besseren Ende für Nikolic und seinem Tiger-Team.

Für Tiger-Trainer Rene Lang spielt die Torausbeute keine große Rolle

ist GSC-Vorsitzender Hajo Böhme haderte nach der Partie etwas mit der Torausbeute in Zusammenhang mit den spielerischen Überzahlsituationen. „Die Vielzahl von Strafzeiten inklusive einer Fünf-Minuten-Strafe plus Spieldauer-Disziplinar-Strafe für den Troisdorfer Oscar Zimmermann nach einem Check gegen das Knie kurz vor Ende des Mitteldrittels konnten die Schwarz-Gelben an diesem Tag leider nicht verwerten“, rechnete Böhme im Nachgang vor.

Er schob allerdings auch nach, das die Torausbeute für Trainer Rene Lang keine große Rolle spielen würde. „Wichtig war allein die wiederholt tolle Moral seiner Mannschaft sowie der Sieg der Black Tigers, der nun das Entscheidungsspiel am kommenden Freitag ermöglicht“, kann Böhme dann doch noch jubeln.

