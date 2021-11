Black Tigers melden sich als Tabellenführer zurück

Moers. Lange war es still um das Eishockeyteam der Black Tigers vom GSC Moers. Nun ist es wieder da. Als Tabellenführer in der Vorrunde der Bezirksliga.

Sie sind wieder da. Bereits vor der Corona-Pandemie war das Eishockey-Team der Black Tigers vom GSC Moers von der Bildfläche verschwunden. Nun ist es wie Phönix aus der Asche wieder aufgetaucht. Und das äußerst erfolgreich.

Nach zwei Siegen in Aachen und einem in der Enni-Eiswelt gegen den ERV Dinslaken 1b empfing das Team um Trainer Dieter Eberlein als Tabellendritter in der Vorrunde der Bezirksliga, Gruppe A, den TuS Wiehl 1b. Mit 8:2 (3:1, 2:1, 3:0) setzten sich die Tiger durch und übernehmen damit die Tabellenführung.

Das Moerser Team war als letzte Mannschaft in die neue Eissaison gestartet. Der neue GSC-Vorstand um Heijo Böhme hatte im Vorfeld zum Spiel geladen und freute sich über den Besuch der stellvertretenden Bürgermeisterin Claudia van Dyck sowie zahlreichen Zuschauern und Gönnern. Vor dieser Kulisse entwickelte sich ein rasantes Spiel, das die Black Tigers von Beginn beherrschten. Den Moerser Torreigen eröffnete Kapitän Philip Grühn in der 10. Spielminute. Doch postwendend musste Moers den Ausgleich hinmehmen. Julian Marten und Paul Sievers sorgten allerdings für eine 3:1 Führung zur ersten Drittelpause.

Neuzugang Matthias Roelen trifft

Im Mitteldrittel bauten Julian Marten und Frederic Hannen bei einem Gegentor von Wiehl der Vorsprung auf 5:2 aus. Im Schlussabschnitt versuchten die nur mit einem kleinen Kader angereisten Gäste dranzubleiben. Doch die Kräfte schwanden. Tiger-Neuzugang Matthias Roelen erzielte schließlich bei seinem ersten Einsatz im Moerser Trikot in der 45. Spielminute das 6:2. Doch das reichte noch nicht. Erneut Philip Grühn und Simon Steffens stellten auf den 8:2-Endstand.

Zwar war Dieter Eberlein mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, haderte aber mit der Anzahl der Strafzeiten. Für beide Teams gab es jeweils 16 Minuten.

Nun freuen sich der GSC-Vorstand mit dem gesamten Team der Black Tigers auf das kommende Heimspiel. Am Sonntag, 5. Dezember, 18 Uhr, empfangen die Moerser den EC Bergisch-Land 1b und wollen den Erfolg in der Enni-Eiswelt wiederholen. Allerdings gilt ab morgen auch für die Eishockeymannschaften in Nordrhein-Westfalen die 2G-Regel. „Keine Ahnung, wie wir das stemmen sollen“, grübelte gestern nach der Verkündung bereits Heijo Böhme.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region