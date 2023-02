Black Tigers, GSC Moers: Entscheidungsspiel steigt in Wesel

Die Black Tigers vom GSC Moers (schwarz) wollen sich in den letzten beiden Hauptrundenspielen auf Platz vier landen. In Wesel geht es gegen den ESC Rheine.

Moers. Der Saisonplan vom Eishockey-Landesliga-Aufsteiger Black Tigers vom GSC Moers sieht diese Personalmisere nicht vor. Aber noch ist alles drin.

Das hatten sich die Black Tigers vom GSC Moers ganz anders vorgestellt. Der Eishockey-Landesliga-Aufsteiger wollte als Tabellenvierter aus der Hauptrunde in die Play-offs zur Regionalliga einziehen. Eine personelle „Seuche“, die niemand im Verein mit Tiger-Trainer Rene Lang vorhersehen konnte, verhinderte das. Nun ist es Platz sechs. Vorerst.

Im Dezember 2022 mussten krankheitsbedingt der EC Rheine und Lippe-Hockey Hamm 1b ihre Spiele in Moers absagen. Die neuen Termine waren gegen den Tabellen-Vorletzten Hamm am 24. Januar, was Moers mit 7:3 gewinnen konnte. Gegen den Ligazweiten Rheine sollte es Samstag, der 4. Februar, sein. Diesmal mussten die Tiger absagen, die wegen erneuter Ausfälle die Mindest-Antrittsstärke von sieben Feldspielern und einem Torwart nicht erreichten. Diese Partie wird nun am Freitag, 10. Februar, 20 Uhr, nachgeholt. In Wesel, weil die Enni-Eiswelt in Moers an diesem Tag nicht zur Verfügung steht.

Coach Lang hofft auf zwei Reihen

Rene Lang hofft nun aber, dass er zumindest zwei Reihen und zwei Torhüter zur Verfügung haben wird. Denn nur mit einem Sieg gegen Rheine und einer im letzten Saisonspiel nur einen Tag später, am Samstag, 11. Februar, 18 Uhr, in der Enni-Eiswelt, an der Filder Straße in Moers, gegen das abgeschlagenen und noch sieglose Tabellenschlusslicht TuS Wiehl 1b, könnte Platz vier noch erreicht werden. Die vor Moers stehenden Teams von der Grefrather EG und dem ESC Kristall Lippstadt haben ihre Hauptrunde bereits abgeschlossen, können nicht mehr eingreifen.

Auftakt für den Hauptrunden-Endspurt mit anfangs vier geplanten Spielen in der letzten Januar-Woche war am 22. Januar das Auswärtsspiel in Lippstadt. Da hatte Rene Lang wegen schwereren Verletzungen einiger Spieler und einer einsetzenden Krankheitswelle zehn Feldspieler zur Verfügung. Einer davon ein etatmäßiger Verteidiger. Direkt nach Spielbeginn fiel Matthias Roelen nach einem Schlag aufs Handgelenk aus. Da waren’s nur noch neun. Tiger-Torfrau Tatjana Pfeifer hielt richtig prima, konnte das 3:10 aber nicht verhindern.

Zwei Tage später, am 24. Januar, folgte der 7:3-Sieg gegen Lippe-Hockey Hamm 1b. Moers freute sich über zwei Urlaubsrückkehrer und einem Nachrückspieler.

Erneut schlägt die Grippewelle zu

Zum Auswärtsspiel bei der Grefrather EG am 27. Januar hatte erneut die Grippewelle zugeschlagen. Elf halbwegs fitte Tiger konnten das 1:4 vor 470 Zuschauern nicht verhindern. Nur zwei Tage später reiste der Tabellenführer EHC Troisdorf an – und die Personalsituation der Moerser war unverändert. Die Tiger gaben alles, unterlagen aber mit 2:5. Dennis Weidenbach zog sich obendrein einen Schlüsselbeinbruch zu.

Die Ausfälle mit vier Spielern – Sven Renner, Dennis Weidenbach mit Schlüsselbein-Bruch, Niklas Cremer, Pascal Zielinski mit Knie-Verletzungen –, für die die Saison gelaufen ist, sowie vier Spieler – Matthias Roelen (Handgelenk-Verletzung), Philipp Hoth (Finger gebrochen), Sebastian Pfeifer (Knöchelverletzung), Mike Reichl (Atem-Probleme nach Check) –, die noch die Rückkehr zu den Play-off-Spielen im Auge haben, sind schwer bis gar nicht zu kompensieren.

Für die Play-offs konnte der GSC mit Unterstützung des EVD Duisburg den U20-Spieler Max Klett per Doppel- und Förderlizenz für den Senioren-Bereich nachlizensieren. Er soll wenigstens eine der zahlreichen Lücken schließen.

>>>SCHWIERIGE AUSGANGSLAGE

Richtig schwierig wird es für die Black Tigers Freitag in Wesel, da Rheine mit einem Sieg noch Tabellenführer werden kann.

