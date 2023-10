Binn und Paschke vom TV Utfort-Eick knapp Medaille an vorbei

Moers. Jonas Binn und Joel Paschke vom TV Utfort-Eick starten furios im Synchron-Trampolinturnen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Stuttgart.

Die Trampolinabteilung des TV Utfort-Eick freut sich riesig, dass sich mit dem 14-jährigen Jonas Binn erstmals ein Trampolinturner des Vereins für die Deutschen Jugendmeisterschaften in der Einzelkonkurrenz qualifizieren konnte. Diese Wettkämpfe wurden nun gemeinsam mit den Deutschen Meisterschaften Synchron am vergangenen Wochenende in der SCHARRena in Stuttgart ausgetragen.

Nach erfolgreicher Qualifikation startete Jonas Binn am Samstag völlig aufgeregt gegen eine starke Konkurrenten. Trotz durchgeturnter Pflicht- und Kürübung reichte es am Ende für den Moerser als Elfter aber nicht für den Finaleinzug. Trotzdem war für ihn noch nicht Schluss.

Jonas Binn, erster Trampolinturner vom TV Utfort-Eick in der DM-Einzelkonkurrenz

Denn einen Tag später startete er gemeinsam mit Vereinskollege Joel Paschke (2007) als amtierende NRW-Synchronmeister bei den Deutschen Synchronmeisterschaften. Acht Paare lieferten sich im Vorkampf einen harten Wettbewerb um die fünf heiß begehrten Finalplätze. Und das Moerser Duo ließ sich wahrlich nicht lumpen.

Zuerst zeigten sie „eine großartige erste Qualifikationsübung, die ihnen 41,290 Punkte einbrachte“, wie der Verein voller Stolz mitteilt. Gleiches galt auch für die zweite Qualifikationsübung. Schließlich zogen sie als Dritte ins Finale ein, wo die besten fünf Paare der Altersklasse 15 bis 16 aus ganz Deutschland aufeinandertrafen. Mit dabei die Konkurrenten der Trampolinhochburgen Hannover, Cottbus oder Frankfurt. Doch das Moerser Duo ließ sich nicht Bange machen.

Eltern, das Duo und die Trainer jubeln

Joel Paschke und Jonas Binn zeigten eine sauber durchgeturnte und synchrone Übung. Eltern und Trainer und das Duo jubelte am Ende über sensationelle über 40,505 Punkte und den vierten Rang, auch wenn der dritte Podestplatz nur um 0,045 Punkte verpasst wurde, überwog die Freude.

Immerhin kam ein Großteil der Konkurrenz aus den Leistungsstützpunkten „mit täglichem Training und teilweise hauptamtlichen Trainern“, so der TV Utfort-Eick.

„Sowohl Joel, aber besonders Jonas zeigten, dass sich die bereits verbesserten Trainingsbedingungen mit Investition in neue Geräte und der Umzug in die höhere Sporthalle ausgezahlt haben und in Zukunft weiter mit ihnen zu rechnen ist“, freut sich der Verein.

Ende Oktober treten beide als Gastturner für den ATV Hückeswagen bei den NRW-Mannschaftsmeisterschaften an. Danach startet Joel mit Vereinskollegen in Wolfsburg beim Deutschland-Pokal.

