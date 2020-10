Am Niederrhein. In der verkleinerten Fußball-Landesliga ist die Hälfte der Hinrunde bereits Geschichte. Das sind die Erkenntnisse nach den ersten sechs Spielen.

Volker Hohmann zählt zu jenen Fußballtrainern, die gern auch mal ein Bild verbalisieren, um ihre Gemütslage zu beschreiben. Der Chefcoach des Landesligisten TuS Fichte Lintfort ist zur Halbzeit der Hinrunde sicher nicht mit nur zwei Siegen in sechs Partien zufrieden. „Wenn man Dreck am Schuh hat, kann man schlecht behaupten, es riecht nach Blumen“, sagt Hohmann zu Platz sieben. Der punktgleiche SV Scherpenberg, ebenfalls mit einigen neuen Spielern aussichtsreich gestartet, ist gar nur Zehnter. Landesliga-Rückkehrer VfL Tönisberg hat sich mit dem jüngsten 2:1 über Fichte an die Rettungsplätze herangerobbt. Bleibt eigentlich nur der SV Sonsbeck, wo es wirklich nach Blumen duftet, um beim Zitat von Volker Hohmann zu bleiben.

Gefestigter mit Heinrich Losing

Dessen Trainerkollege Heinrich Losing würde über das Blumenbild trotz Platz eins nur schmunzeln. „Wir machen das bisher recht gut“, beurteilt Losing anerkennend, aber auch vorsichtig nüchtern die Vorträge seiner Spieler. In seinem zweiten Sonsbecker Jahr scheint die Mannschaft gefestigt. Offensiv hatten die Rot-Weißen auch schon in der vergangenen Saison einiges zu bieten.

Bisher kommt noch eine sattelfeste Defensive hinzu. Bester Beweis war der 2:0-Sieg auf der Scherpenberger Asche gegen einen mit Oberliga-Erfahrung bestückten Gegner. Vielleicht ist mit der verjüngten Elf seit Sommer 2019 auch ein wenig Stabilität in Sonsbeck eingekehrt.

Seit dem Oberliga-Abstieg im Frühsommer 2015 haben sich vor Losing immerhin sieben Cheftrainer um eine Rückkehr in die fünfte Liga bemüht. Vor 2015 stand der SVS an der Seitenlinie indes für Kontinuität. Horst Riege war viereinhalb Jahre Coach, Thomas Geist dreieinhalb, der Fichte-Sportleiter Georg Mewes auch vier Spielzeiten.

Fusionsgedanken mit DJK Lintfort

Oberliga? Das ist rund um Fichte Lintfort durchaus ein Thema, gerade auch im Zuge der sprießenden Fusionsgedanken mit Nachbar DJK. Der Klub besitzt jedenfalls Ambitionen. Und das neue Fichte-Team ist sportlich recht gut aufgestellt, spielt bisweilen technisch und taktisch einen flotten Ball.

Noch nicht in Topform: Spielmacher Hilal Ali Khan bei Fichte Lintfort (links). Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Doch vorn mangelt es am Punch – zieht man mal die vier Heimtreffer gegen das schwache Schlusslicht RSV Praest ab. Spielmacher Hilal Ali Khan braucht noch Anlauf, um seine Stärken voll in die Waagschale zu werfen. Gabriel Derikx, Tim Konrad oder auch Robin von Radecke fehlt bisweilen die Entschlossenheit. Gut möglich, dass die Lintforter auch wegen des Abgangs von Mittelstürmer Florian Ortstadt zur SV Hönnepel in der Winterpause nachlegen werden.

Die bisherigen Fichte-Ergebnisse geben Trainer Volker Hohmann jedenfalls recht: „Wir müssen uns als Mannschaft finden, das geht nicht so schnell, wie mancher es gern hätte. In der Landesliga liegen die Teams vorn, die gut eingespielt sind. Wie etwa der SV Sonsbeck, PSV Wesel, Blau-Weiß Dingden oder auch die SGE Bedburg-Hau.“

Noch nicht gut eingespielt – das trifft auch auf den SV Scherpenberg zu. Dies aus zweierlei Gründen, auch wenn die Vorbereitung ordentlich verlaufen war: Trainer Ralf Gemmer nahm personell gravierende Veränderungen vor. Zuletzt standen mit Torhüter Tobias Prigge, Torjäger Maximilian Stellmach und Sechser Ibrahim Üzüm nur drei Akteure aus dem Kader der vergangenen Saison in der Startelf.

Ausfall von Scherpenberger Kapitän wiegt schwer

Dazu gesellen sich gerade in der Defensive arge Verletzungsprobleme. Der Ausfall von Kapitän Nico Frömmgen, der wegen eines hartnäckigen Muskelfaserrisses im Oberschenkel wohl noch bis Ende Oktober passen muss, wiegt schwer.

Vorn bleibt bislang viel an Torjäger Stellmach hängen. Der erzielte sechs der acht Scherpenberger Treffer. Ohne Maxi wären die Moerser nur minimal besser als Schlusslicht Praest bei einem erzielten Tor.

Klaus Keisers (am Ball) und sen SV Sonsbeck hat den Vorwärtsgang eingelegt. Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

Minimal ist übrigens eine Vokabel, die Andreas Weinand nicht gern hört. Die Laune des Trainers bei Aufsteiger VfL Tönisberg war nach vier Niederlagen mit nur einem Tor Differenz nicht die beste. Der Ertrag von einem Pluspunkt in fünf Partien spiegelte die ordentlichen Leistungen des VfL nicht wider. Immerhin: Das 2:1 vom Sonntag über Fichte Lintfort stärkt das Selbstvertrauen. Mit taktischen Umstellungen wie Mario Knops als Zehner kamen die Tönisberger zum Erfolg. „Wir sind in der Liga angekommen“, sagt Trainer Weinand, der die Fichte-Partie als „kleines Pokalfinale“ angesehen hatte: „Mit einem Sieg wieder rankommen an den Rettungsplatz oder lange hinterherlaufen – das waren ja die Alternativen.“ Tönisberg ist nun dran.

Was fällt sonst in der Fußball-Landesliga auf? Am unteren Ende der Tabelle zeigt sich, dass für Aufsteiger RSV Praest die Landesliga bisher eine Nummer zu groß ist. Trainer Roland Kock sah es ohnehin als seine größte sportliche Aufgabe an, die Emmericher in der Klasse zu halten. Bei 1:20 Toren und sechs Niederlagen sind Defizite in allen Mannschaftsteilen sichtbar.

Topfavorit VSF Amern enttäuscht

Zu den Enttäuschungen zählt bislang VSF Amern. Das als Topfavorit gestartete Teams läuft bei nur zwei Siegen bislang schon neun Zähler hinter den führenden Sonsbeckern und Weselern hinterher.

Der erste Verfolger der Mitfavoriten ist indes eine positive Überraschung. Hatte Blau-Weiß Dingden in der vergangenen Saison als Aufsteiger noch große spielerische Probleme, so mausert sich die Truppe von Trainer Dirk Juch grad unerwartet vom Abstiegskandidaten zum Favoritenschreck.

Für Trainer Andreas Weinand (Mitte, in schwarz) und seinen VfL Tönisberg geht es nach dem 2:1 über Fichte Lintfort aufwärts. Foto: SK / FFS

. Wegen der Corona-Pandemie mit Verspätung gestartet, entpuppen sich die Grün-Schwarzen mit Ex-Zweitligaprofi Sebastian Kaul als Spielertrainer bereits wieder als harte Nuss. Frag’ mal nach bei Fichte Lintfort.

Das ist die Torjägerliste der Landesliga

Mit neun Toren führt Mohamed Salman derzeit die Torschützenliste der Fußball-Landesliga an. Der Angreifer von Blau-Weiß Dingden ist damit aktuell der torgefährlichste Spieler.

Mit sechs Treffern folgen dann Bedburg-Haus Wirbelwind Falko Kersten und der Scherpenberger Maximilian Stellmach – beide haben im Durchschnitt damit ein Tor pro Partie erzielt.

Mit fünf Toren folgen dann Klaus Keisers vom Tabellenführer SV Sonsbeck und Eray Tuncel vom punktgleichen Rangzweiten PSV Wesel.