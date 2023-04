2. Basketball-Regionalliga BG Lintfort will sich mit Sieg und Freibier verabschieden

Kamp-Lintfort. Für die Regionalliga-Basketballer der BG Lintfort steht am Samstagabend das finale Heimspiel der Saison gegen die RheinStars Köln II auf dem Plan.

An diesem Wochenende endet für die Regionalliga-Basketballer der BG Lintfort die Saison 2022/23. Eine Spielzeit mit vielen Höhen und Tiefen, die aber unter dem Strich mit dem Klassenerhalt beschlossen werden wird und der BGL somit eine weitere Spielzeit in der Regionalliga garantiert. Am Samstag wird das Team von Coach Marcel Buchmüller nun ins letzte Heimspiel gehen, ab 20 Uhr ist der Aufsteiger und aktuelle Tabellendritte RheinStars Köln II zu Gast.

Für die BGL wird es nicht nur darum gehen, den Wunsch nach einem einstelligen Tabellenplatz zu verfolgen. Sondern auch, die zahlreichen treuen Fans noch einmal mit einem Sieg zu beschenken. Denn trotz vieler durchwachsener Leistungen konnten sich die BGL-Akteure in jedem Heimspiel über gut gefüllte Ränge und lautstarke Unterstützung freuen. Im Schnitt zogen die Lintforter immerhin 250 Zuschauer in die Glückauf-Halle. Darum wird das Team gegen die Domstädter noch einmal alles versuchen, den achten Saisonsieg einfahren zu können.

BG Lintfort ohne Peltz und Achtermeier

Dadurch wäre die Basis dafür gelegt, im abschließenden Saisonspiel bei den Südwest Baskets Wuppertal am kommenden Wochenende den neunten Tabellenplatz in der Endabrechnung zu sichern. Doch die zuvor anstehende Aufgabe wird noch einmal eine große Herausforderung. Denn die Kölner reisen als klar favorisiertes Team an den Niederrhein. Bereits im Hinspiel zeigte die junge Truppe der RheinStars der damals allerdings enorm dezimiert angetretenen BGL die Grenzen auf.

Das Team hat sich fest vorgenommen, noch einmal mit voller Konzentration und dem nötigen Einsatz an die Aufgabe heranzugehen. Dies gelang am vergangenen Wochenende zwar auch bei den Sechtem Toros, doch letztlich waren es körperliche Defizite, die im Schlussviertel einen möglichen Sieg verhinderten. Entsprechend wird auch gegen die RheinStars viel davon abhängen, inwieweit die BGL mit ihren Kräften haushalten kann. Derweil wird der Gegner das Spiel keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen – denn für die Kölner ist die Vizemeisterschaft derzeit noch möglich.

Bei der BG Lintfort gibt es hundert Liter Freibier

Personell wird BGL-Coach Marcel Buchmüller wohl aus dem Vollen schöpfen können. Bis auf den Langzeitverletzten Eric Peltz und den gesperrten Thomas Achtermeier stehen der BGL alle Spieler zur Verfügung. Erfreulicherweise auch Aaron Roschewski und Mattis Alsfasser, die nach langwierigen Verletzungen schon in Sechtem ihr Comeback feiern konnten.

Das Team auf dem Feld wird also versuchen, die Fans glücklich zu machen. Ebenso wie das Team abseits des Feldes übrigens, denn zum letzten Heimspiel spendiert der Getränkepartner der BGL hundert Liter Freibier. Damit die Saison auch nach der Schlusssirene noch ausreichend diskutiert werden kann.

