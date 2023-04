Auch Jonas Humm (links) will sich auf dem Weg zum Sieg nicht aufhalten lassen.

Basketball / BG Lintfort BG Lintfort will sich im Saisonendspurt nun zusammenreißen

Kamp-Lintfort. Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort sind im Saisonendspurt zuletzt nicht wach und aufmerksam. Nun treten sie bei Sechtem Torros an.

Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort starten nun den Saison-Endspurt mit den drei finalen Spielen. Samstag ist das Team von Coach Marcel Buchmüller bei den Sechtem Toros zu Gast und möchte nach zuletzt schwachen Auftritten wieder mehr zeigen. Nachdem der Klassenerhalt seit dem vergangenen Spieltag feststeht, möchte die BGL um Coach Marcel Buchmüller noch einmal angreifen und sich anständig in die Sommerpause verabschieden. Dabei geht es nicht nur um das positive Gefühl, sondern auch um einen einstelligen Tabellenplatz.

In den Spielen vor der Osterpause konnte die BGL zuletzt nicht mehr überzeugen. Nicht nur der spielerische Ansatz wirkte phasenweise ideen- und kraftlos, auch im Kopf schien das Team müde zu sein. Entsprechend setzte es teils ebenso klare wie verdiente Niederlagen – nicht nur gegen die Konkurrenz aus dem oberen Tabellendrittel, sondern auch gegen vermeintliche Abstiegskandidaten. Nun ist die BGL Samstag, 19.15 Uhr, bei einem direkten Konkurrenten gefordert. Die Sechtem Toros könnten den Grundstein dafür legen, die Saison möglicherweise noch auf dem siebten Tabellenplatz zu beenden.

Ein Sieg muss her

Dafür muss in Bornheim ein Sieg her. Die Toros stehen aktuell mit einem Sieg mehr auf der Habenseite auf Tabellenplatz acht. Die BGL ist Neunter. Das Hinspiel konnte die Mannschaft von Buchmüller nach einem überzeugenden Auftritt deutlich für sich entscheiden. Ähnliches wird nun auch im Rückspiel angepeilt – auch wenn die Toros eine grundsolide Rückrunde gespielt haben, etwa mit einer knappen Niederlage gegen den Tabellenzweiten TG Düsseldorf. Dazu kamen zuletzt klare Erfolge.

Für die BGL wird es darum gehen, die jüngsten Leistungen abzuschütteln. Oft wirkte die Mannschaft nicht konzentriert genug, um dem Gegner über die gesamten 40 Minuten Paroli bieten zu können. Hinzu kam, dass die Köpfe nach schlechteren Aktionen zu schnell hängen gelassen wurden und der Glaube an die eigenen Qualitäten abhandenkam.

Vertrauen in die eigenen Aktionen

Entsprechend wurde in der Osterpause auch daran gearbeitet, wieder Vertrauen in die eigenen Aktionen zu bekommen. „Wir wollen noch einmal ein anderes Gesicht zeigen – das, was uns zu Beginn der Rückrunde ausgezeichnet hat. Es sind noch drei Spiele, zwei davon können wir realistisch betrachtet mindestens noch gewinnen. Und die Jungs wollen es sich auch selber noch einmal beweisen“, sagt Coach Buchmüller.

Die Basis dafür ist nun auch personell vorhanden, um die übrigen drei Meisterschaftspartien mit voller Leidenschaft und dem nötigen Biss anzugehen.

>>>PERSONELLES

Mit Ausnahme der Langzeitverletzten Aaron Roschewski und Mattis Alsfasser fehlt BGL-Trainer Marcel Buchmüller nach aktuellem Stand lediglich der gesperrte Thomas Achtermeier.

