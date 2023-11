Basketball / 2. Regionalliga BG Lintfort will mit Selbstvertrauen den nächsten Sieg holen

Kamp-Lintfort. Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort wollen im Heimspiel gegen die Hilden 96ers möglichst den zweiten Saisonsieg einfahren.

Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort empfangen Samstag, 20 Uhr, in der Glückauf-Halle die Hilden 96ers. Nach dem ersten Saisonsieg möchte das Team von BGL-Coach Marcel Buchmüller unbedingt nachlegen. Doch dieses Vorhaben wird knifflig.

Doch nach dem souveränen und konzentrierten Auftritt beim Barmer TV war die Stimmung im Team gelöst. Doch bei der BGL bleiben die Verantwortlichen realistisch, denn der erste Saisonsieg kann nur der ersten Schritt in die richtige Richtung sein. Zumal das Vorhaben, nun direkt den nächsten doppelten Punktgewinn folgen zu lassen, kein Selbstläufer werden wird.

Die Hildener konnten vergangenes Wochenende einen letztlich unerwarteten Sieg feiern, schlugen sie doch die RheinStars Köln II mit 93:84. Allerdings waren die wohl kranevalsmäßig dezimiert angetreten. Damit hat sich das Team von Trainerin Nadine Homann inzwischen ins gesicherte Mittelfeld der Liga vorgeschoben.

BGL will den eigenen Rückenwind nutzen

Die BGL will aber den eigenen Rückenwind nutzen und auch den ersten Erfolg vor eigenem Publikum folgen lassen. Dazu bedarf es allerdings einer ähnlich kompletten Leistung wie in Barmen – ein offensiver Totalausfall wie gegen die BG Aachen vor zwei Wochen sollte zudem möglichst vermieden werden.

„Wir haben unsere Lehren aus dem Aachen-Spiel gezogen und das in Barmen dann auch endlich mal auf den Platz bringen können. Uns erwartet mit Hilden nun aber wieder ein ganz anderer Gegner, der sehr von seiner Dynamik und Emotion lebt. Da müssen wir ansetzen, ihnen diese Dinge von vornherein wegnehmen“, so Buchmüller.

Besser, als es der aktuelle Tabellenstand aussagt

Der BGL-Coach selbst sieht sein Team immer noch besser, als es der aktuelle Tabellenstand aussagt. Dennoch könnte es bei einer Niederlage gegen die Hildener auch ganz schnell wieder schwierig werden – zumal das Nachholspiel bei den Südwest Baskets Wuppertal am kommenden Mittwochabend dann noch einmal eine ganz andere Hausnummer werden dürfte.

Die Wuppertaler sind aktuell mit wohl dem jüngsten Kader der Liga erster Verfolger des noch ungeschlagenen Tabellenführers TG Düsseldorf und haben sich inzwischen als eine der Topmannschaften der Liga herauskristallisiert.

BG Lintfort ohne personelle Probleme

„Wuppertal mal außen vor gelassen, sind unsere Spiele jetzt gegen Hilden und dann gegen Sechtem und Essen die Partien, die wir gewinnen müssen. Der Sieg in Barmen hat viele Dinge jetzt vereinfacht, die Stimmung ist lockerer, der Druck ein wenig weg. Wir können befreit aufspielen, dürfen aber auch nicht euphorisch werden. Denn dann treffen wir im Spiel Entscheidungen, die uns nicht guttun“, sagt Buchmüller, der am Samstag wahrscheinlich keine allzu großen personellen Probleme bekommen dürfte.

Am Samstag gilt, wie berichtet, erstmals die gemeinsam mit den Handballerinnen des TuS Lintfort gestartete Ticket-Aktion. Jeder, der um 17.30 Uhr das Zweitliga-Heimspiel des TuS gegen Freiburg in der Eyller Halle besucht, kann mit seinem Ticket im Anschluss auch die Partie der BGL in der Glückauf-Halle verfolgen. Die beiden Sporthallen sind fußläufig rund 10 Minuten voneinander entfernt. Die Aktion gilt übrigens auch für die Dauerkarten-Inhaber der beiden Vereine.

