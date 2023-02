BG Lintfort will ihre „mentalen Aussetzer“ abstellen

Kamp-Lintfort. Basketball-Regionalligist BG Lintfort hat am Samstag mit dem Gast TG Stürzelberg noch eine Rechnung zu begleichen

Nach der Partie bei der TG Düsseldorf stand für die Basketballer der BG Lintfort mal wieder die bittere Erkenntnis, dass 30 Minuten Leistung in der 2. Regionalliga meist nicht ausreichen, um einen Sieg feiern zu können. Die Partie in der Landeshauptstadt ging verloren. Ähnlich verlief auch das Hinspiel bei der TG Stürzelberg am dritten Spieltag: Die BGL gönnte sich eine mentale Auszeit und verließ am Ende als Verlierer das Feld.

Genau dieser Ausgang soll am Samstag ab 20 Uhr vermieden werden, wenn der Dormagener Tabellennachbar zum Rückspiel in der Glückauf-Halle anreist. Denn nach dem ersten Duell mit Stürzelberg war vor allem Coach Marcel Buchmüller ziemlich angefressen und rügte sein Team erstmals deutlich. Seinen Schützlingen sollte daran gelegen sein, die kommende Partie mit deutlich mehr Konzentration und auch Überzeugung anzutreten.

Lintforts Coach Buchmüller nach Hinspiel „angefressen“

Zumal die Tabellensituation für die Lintforter derzeit noch alles andere als komfortabel ist. Zwar stehen sie aktuell auf dem siebten Tabellenplatz und haben drei Siege Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Doch gerade das vergangene Wochenende, als der Vorletzte Südwest Baskets Wuppertal den Tabellendritten SG Bergische Löwen bezwang, hat gezeigt, dass das derzeitige Sechs-Punkte-Polster noch absolut nicht ausreicht, um sich sicher zu fühlen. Denn eine Niederlage am Samstag wäre gleichbedeutend mit dem Abrutschen auf Rang acht, da die TG Stürzelberg dann auf jeden Fall den direkten Vergleich für sich entschieden hätte.

Dabei kann der Blick auf den Gegner in der Vorbereitung auf die Partie nur sehr vage ausfallen. „Es kommt immer darauf an, in welcher Besetzung die TG spielt. Sind alle Mann an Bord, ist es eine unheimlich robuste und erfahrene Truppe, die nur schwer zu schlagen ist“, so Buchmüller. Dennoch gilt, dass man sich nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen möchte. Denn zuletzt fehlte es zu oft an eigenen Qualitäten, die es am Samstag wiederzufinden gilt. „Wir dürfen uns einfach keine mentalen Aussetzer mehr leisten. Vor allem wollen wir endlich mal aus der Halbzeitpause kommen und direkt wieder bei der Sache sein. Zuletzt haben wir zu oft zu lange gebraucht, um wieder in den Rhythmus zu finden.“

Entspannte Personalsituation

Zumindest personell gestaltet sich die Situation bei den Lintfortern dafür aktuell recht entspannt. Die Verletztenliste ist kurz, die Bank eigentlich immer gut gefüllt. Lediglich Aaron Roschewski wird noch längere Zeit nicht mitwirken können. Dennoch ist das kleine Lazarett schon Grund genug, am Samstag wieder alles in die Waagschale zu werfen. „Wir brauchen uns eigentlich nicht zu schonen, sondern müssen von Beginn an alles geben, was wir haben. Gemeinsam mit den Fans im Rücken könnte ein Erfolg dann im Bereich des Möglichen liegen“, so Buchmüller.

