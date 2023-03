BG Lintfort will beim Barmer TV Wiedergutmachung leisten

Kamp-Lintfort. Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort treten nach der peinlichen Pleite gegen den Leichlinger TV nun beim Barmer TV in Wuppertal an.

Gastgeber der Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort ist am 17. Spieltag der Barmer TV. Nach der unnötigen Niederlage im vergangenen Spiel gegen den Leichlinger TV ist die Mannschaft um BGL-Trainer Marcel Buchmüller um Wiedergutmachung bemüht. Barmen ist direkter Tabellennachbar und steht mit einem Sieg mehr auf Tabellenplatz sechs direkt vor der BGL. Mit einem Sieg könnten die Kamp-Lintforter gleichziehen.

Am vergangenen Spieltag verlor Buchmüllers Mannschaft nicht nur die Punkte, sondern nach einer Rangelei in der letzten Minute auch noch Semi Sehovic und Thomas Achtermeier. Beide Spieler sind beim Barmer TV nun gesperrt.

Hinspiel mit 72:78 verloren

Das Hinspiel verlor die BGL in eigener Halle mit 72:78. Ein unterirdisch schlechtes drittes Viertel sorgte damals dafür. Eine Frage der Mentalität, wie BGL-Coach Marcel Buchmüller rückblickend analysiert. So geht es am Samstag, 18 Uhr, in Wuppertal beim Barmer TV darum, von Anfang an und über das gesamte Spiel hinweg eine konzentrierte Leistung zu zeigen. BGL-Coach Marcel Buchmüller: „Die Umstände sind bescheiden, dennoch erwarte ich eine Reaktion. Wozu es dann reicht, werden wir sehen. Wichtig ist, dass wir mit Herz und Leidenschaft spielen.“

Personell könnte es allerdings doch ein wenig Entspannung auf der BGL-Bank geben. Die Zweitvertretung der BGL, Tabellenvorletzter der Landesliga, weil der FKB Emmerich Ende Februar zurückgezogen hat und deshalb am Tabellenende steht, spielt nicht parallel, könnte den Kader der „Ersten“ eventuell auffüllen.

