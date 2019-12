Oskar Mellmann (rechts) war mit 15 Punkten bester Lintforter Werfer in Bad Münstereifel.

2. Basketball-Regionalliga BG Lintfort verpasst in Bad Münstereifel eine Überraschung

Kamp-Lintfort. In der 2. Basketball-Regionalliga reichten drei gute Viertel der BG Lintfort beim 53:67 in Bad Münstereifel nicht zu einer Überraschung aus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

BG Lintfort verpasst in Bad Münstereifel eine Überraschung

Lange sah es nach der erhofften Überraschung aus, am Ende wurde dann doch nichts daraus. Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort mussten sich nach einer recht ordentlichen Leistung den ErftBaskets Bad Münstereifel letztlich mit 53:67 (35:24) geschlagen geben und hängen weiter im unteren Tabellenmittelfeld fest.

Dabei traten die Gäste vom Niederrhein von Beginn an deutlich konzentrierter und strukturierter auf als in der Vorwoche gegen Barmen. Die Spieler von Coach Tobias Liebke, der kurzfristig auf seine Routiniers Till Achtermeier (krank) und Michael Schmak (Verletzung) verzichten musste, brachten den Ball durch variables Passspiel und gute Systeme immer wieder unter den Korb, wo die Innenspieler letztlich die Chancen nutzen konnten. Und auch am anderen Ende des Feldes stimmte die Leistung.

Starke erste Halbzeit

Und das zeigte Wirkung: Die ErftBaskets hatten vor allem in der ersten Halbzeit enorme Probleme mit ihren Distanzwürfen, trafen von den Außenpositionen so gut wie nie das Ziel. Einzig Veteran Nicolas Zimmermann, der schon beim Sieg gegen die Adler Frintrop Essen mit 39 Punkten geglänzt hatte, konnte für seine Farben punkten.

Da seinen Mitspielern das aber in dieser Phase nicht gelang, zog die BGL langsam, aber sicher etwas davon. Nach zwei erfolgreichen Dreipunktwürfen von Mark Sengutta hatten sich die Gäste vom Niederrhein fünf Minuten vor dem Seitenwechsel erstmals eine zweistellige Führung herausgearbeitet.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit suchten die ErftBaskets konsequenter den Weg zum Korb und kamen zu einigen Treffern aus der Mitteldistanz, zudem agierten sie in der Verteidigung nun konsequenter. Entsprechend hatte es die BGL nun schwerer, erfolgreich zum Abschluss zu kommen.

Den Lintfortern war der Kraftverlust Ende des dritten Viertels anzumerken, zudem musste Liebke auch noch auf Jamie Töps verzichten, der nach einer Rückenverletzung nicht mehr mitwirken konnte. Die Zone der ErftBaskets war nun dicht, mit schnellen Händen fingen sie viele Bälle ab. Da nun auch die Treffsicherheit von außen zurückgekehrt war und Zimmermann noch einmal einen Gang hochschaltete, war es nun die BGL, die den Gegner ziehen lassen musste.

Samstag gegen Bonner Zweite

Coach Tobias Liebke war hinterher leicht geknickt: „Im Vergleich zur Vorwoche war das schon eine deutliche Steigerung. Wir konnten das Niveau in der zweiten Halbzeit leider nicht halten, auch weil uns die Kräfte ausgingen. Da haben wir auch deutlich zu viele Turnover produziert. Bad Münstereifel hat aber auch eine starke Truppe beisammen. Unsere Leistung macht Mut für die kommenden Partien.“

Samstag beendet die BGL das Basketballjahr 2019 mit dem Heimspiel gegen Telekom Baskets Bonn II.

BGL-Punkte: Mellmann (15), Feige (9), Sengutta (8), Peltz (6), Juskovic (5), Durdel, Wittich (beide 3), Töps, Krüger (beide 2).