BG Lintfort verliert die Generalprobe und Thomas Achtermeier

Kamp-Lintfort. Die Generalprobe geht daneben. Das lässt die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort für den Saisonstart hoffen. Wäre da nicht noch...

Stimmt der Spruch mit der verpatzten Generalprobe, die eine top Aufführung beschert, dann kann den Zweitregionalliga-Basketballern der BG Lintfort in der kommenden Saison nichts passieren. Gegen den BC 70 Soest aus der Parallelgruppe kassierten die Lintforter im letzten Testspiel eine 65:80 (30:37)-Niederlage, bevor am Samstag RE Baskets Schwelm zum Saisonstart wartet.

Gegen Soest waren die Hausherren nicht in Bestbesetzung angetreten. Center Eric Peltz und Veteran Michael Schmak fehlten in dem von beiden Teams ernstgenommenen Test. Jedenfalls entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie, in der beide Mannschaften erst ihren Rhythmus finden mussten.

Deutlicher Soester Vorsprung

Den deutlichen Soester Vorsprung in der Anfangsphase beantwortete Rückkehrer Thomas Achtermeier nach fünf Minuten mit zwei Dreiern in Folge. Doch dann blieb er an einem Gegenspieler hängen, vertrat sich den Fuß, musste von Mitspielern gestützt das Feld verlassen, konnte nicht mehr mitmischen und hofft nun, zum Saisonstart fit zu werden. Die Verletzung brachte die BGL nun etwas aus dem Takt, der Gast zog wieder davon (11:20).

Doch die BGL berappelte sich, ging kurz vor der Halbzeitpause sogar erstmals in Führung, aber Soest erhöhte kurzzeitig das Tempo und zog seinerseits wieder davon.

Personelle Experimente

Nach dem Seitenwechsel begann dann die Zeit der personellen Experimente. Die Lintforter probierten verschiedene Aufstellungen, trafen nun nicht mehr so regelmäßig wie zuvor und leisteten sich einige Ballverluste. In der Defensive ließ die Intensität nach, so bauten die Gäste ihren Vorsprung stetig aus, holten sich am Ende den verdienten Sieg.

„Wir haben heute über die gesamte Partie nicht so verteidigt, wie wir uns das vorgestellt haben. Insgesamt war es zu wenig Energie und Elan, das müssen wir bis kommenden Samstag verbessern. Zwar haben einige Ansätze gestimmt und der Willen, die Trainingsinhalte umzusetzen, war erkennbar. Aber wir müssen künftig wacher und präziser agieren“, so Co-Trainer Andreas Schäfer nachher.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region