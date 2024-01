BG Lintfort steht vor schweren Zeiten in der 2. Regionalliga

Kamp-Lintfort Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort bekommen es in ihren nächsten fünf Spielen mit den Top-Fünf-Teams der Liga zu tun.

Für die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort brechen schwere Zeiten an. In den kommenden fünf Partien steht die Mannschaft um Trainer Marcel Buchmüller den besten fünf Teams der Liga gegenüber. Zum Anfang der Rückrunde tritt der Tabellenachte aus Kamp-Lintfort am Samstag 16 Uhr beim Spitzenreiter TG Düsseldorf an. Der musste zuletzt mit 89:93 gegen RheinStars Köln II nicht nur seine erste Saisonniederlage sondern saisonübergreifend auch seine erste Pleite seit 26 Meisterschaftspartien in der 2. Regionalliga hinnehmen. Entsprechend „gut gelaunt“ dürften die hochkarätigen und erfahrenen TG-Spieler nun sein.

Folglich hätten alle bei der BG Lintfort es lieber gesehen, wenn Düsseldorf noch eine Woche gewartet hätte, um eine Niederlage zu kassieren. Mit der jüngsten und unnötigen Pleite bei der SG Sechtem haben es die Lintforter verpasst, sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Vier Mannschaften – vom vorletzten bis zum achten Rang – haben acht Punkte und stehen quasi auf dem ersten von zwei Abstiegsrängen.

Düsseldorf muss schon einen richtig miesen Tag erwischen, damit die BGL was holen kann

Die Düsseldorfer, die mit großen Ambitionen und einer neuen Halle in die Saison gestartet waren, und den Erwartungen bislang auch vollauf gerecht geworden sind, müssten sich schon einen richtig miesen Tag erlauben, damit die Lintforter etwas Zählbares aus der Landeshauptstadt mitnehmen könnten.

„Wir haben nichts zu verlieren, auch wenn es natürlich unser Anspruch sein muss, die Düsseldorfer zu ärgern“, zeigt sich Marcel Buchmüller trotz der gegnerischen Übermacht gelassen. „Im Hinspiel war eigentlich auch schon mehr drin, da haben wir nur irgendwann aufgehört, Basketball zu spielen.“ Das sollte diesmal möglichst nicht passieren. „Wir haben uns für die Rückrunde vorgenommen, einige Dinge deutlich besser zu machen. Und vor allem wollen wir mehr Siege als in der Hinrunde holen.“ Es wäre eine kleine Sensation, wenn dieses Unterfangen am Samstag gestartet werden würde.

