Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort liegen acht Minuten vor dem Ende gegen ETB Essen II mit 26 Punkten hinten – und gewinnen

Acht Minuten vor dem Abpfiff liegen die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort im Heimspiel gegen Tabellennachbar ETB Essen II noch mit 26 Punkten hinten. Am Ende jubeln die Gastgeber um BGL-Trainer Marcel Buchmüller über einen 92:90 (37:46)-Sieg. Dabei waren zwei Punkte auch die höchste Führung für die BG Lintfort während des gesamten Spiels.

„Ich habe keine Ahnung, wie wir das noch geschafft haben“, sagte Buchmüller knapp eine Stunde nach Abpfiff. Rund 300 Zuschauer in der Glückauf-Halle sahen überlegene Essener, die sich in der Schlussphase die Butter vom Brot nehmen ließen.

Der halbe Kader der BG Lintfort fällt aus

Der halbe BGL-Kader war ausgefallen. Kai Schiffer wurde nach knapp 15 Jahren reaktiviert, Dorian Tiggelkamp vom Krankenlager geholt. „Ich hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir irgendeine Art von Zugriff auf die Partie hatten“, gab Buchmüller zu. „ETB hat gerade in der ersten Halbzeit echt gut verteidigt und uns weh getan. Wir hatten keine Lösungen.“

Doch dann wurde der Gegner aus dem Rhythmus gebracht. In der Offensive überzeugte nun Routinier Till Achtermeier, in der Defensive waren es Semih Sehovic und Jochen Durdel. So holten die Gastgeber Punkt um Punkt auf. „Jetzt dürfen wir die Weihnachtspause aber auch genießen, können unsere Wunden lecken“, so Buchmüller.

BGL: Achtermeier 23, Mellmann 22, Durdel 12, Sehovic 9, Tiggelkamp 7, Vujanovic 6, Kanbir 5, Wittich 3, Humm 3, Manten 2.

