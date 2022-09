BG Lintfort rechnet bei TG Düsseldorf mit Revanche-Gelüsten

Kamp-Lintfort. In der 2. Basketball-Regionalliga kommt der letztjährige Meister und aktuelle Tabellenführer TG Düsseldorf zur BG Lintfort an die Moerser Straße.

Der Saisonauftakt in Schwelm ist geglückt, am zweiten Spieltag treten die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort vor eigenem Publikum an. Samstag, 1. Oktober, um 20 Uhr, hoffen die BGL-Verantwortlichen dabei auf eine Partie vor vielen Fans. Denn die Aufgabe wird für das Team von Coach Marcel Buchmüller nicht einfach. Der letztjährige Meister TG Düsseldorf, der auf den Aufstieg in die 1. Regionalliga verzichtete, ist zu Gast in der Glückauf-Halle an der Moerser Straße.

Die Landeshauptstädter von Spielertrainer Tim Brückmann haben schon am ersten Spieltag gezeigt, dass sie sportlich in der vierten Liga sicherlich gut aufhoben gewesen wären. Denn der Leichlinger TV wurde klar und überdeutlich mit 110:45 bezwungen. Folglich belegt die TG direkt wieder die Tabellenspitze. So wäre die Partie gegen die Düsseldorfer für die BGL unter normalen Umständen schon eine immensen Herausforderung – doch die Aufgabe könnte deutlich härter werden. Denn die Landeshauptstädter treten sicherlich mit jeder Menge Wut im Bauch an.

BGL schmeißt TG in der ersten Pokalrunde raus

Kurz vor dem Saisonstart hatte die BGL die TG nämlich in der ersten Runde des WBV-Pokals bezwingen können. Die Düsseldorfer hatten zu dieser Partie nur rudimentär besetzt antreten können und waren auch in der Vorbereitung noch nicht so weit wie die BGL.

Nun kursieren Revanche-Gelüste und Gerüchte in Reihen der TG. Die Pokalpleite soll wiedergutgemacht werden. Genau das will die BGL naturgemäß verhindern. Dafür muss aber jeder Spieler sein Leistungsmaximum erreichen. Leistungsdellen wie zuletzt noch in Schwelm darf es nicht geben. Das weiß auch BGL-Coach Marcel Buchmüller.

„Wir müssen es schaffen, unser Potenzial über die vollen 40 Minuten aufs Feld zu bringen. Das haben wir zuletzt nicht geschafft, aber das hat ja auch etwas Positives. Denn es kann auch ganz gut sein, dass wir aktuell noch nicht den Höhepunkt unseres Schaffungsvermögens erreicht und immer noch Luft nach oben haben“, sagte der Trainer nach der Auftaktpartie im Bergischen Land.

Marcel Buchmüller sieht „Luft nach oben“

Mit welchem Personal letztlich die BG Lintfort die schwierige Aufgabe gegen die TG Düsseldorf angehen wird, bleibt noch abzuwarten. Hinter dem Einsatz von Thomas Achtermeier (Knöchel) steht ebenso noch ein Fragezeichen wie hinter dem von Michael Schmak (Corona-Nachwehen). Ziemlich sicher ist lediglich der Ausfall von Mark Sengutta (Hand). Ansonsten dürften alle BGL-Akteure bereit für die Partie gegen den Tabellenführer sein.

„Wir wollen unseren Fans zum Auftakt etwas bieten, auch wenn wir natürlich wissen, wie schwer das wird. Aber wir wollen uns nicht verstecken und lassen die Partie entspannt auf uns zukommen. Die Außenseiterrolle hat uns zuletzt immer ganz gut gelegen, aber wir müssen es auch erst einmal schaffen, das Spiel lange offen zu halten“, fordert BGL-Teammanager Michael Deininger.

>>>ZWEITE RUNDE IM WBV-POKAL AUSGELOST

Am vergangenen Wochenende wurde die zweite Runde des WBV-Pokals ausgelost. Die BGL bekommt es auswärts mit dem Oberligisten Fastbreak Leverkusen zu tun. Ein genauer Spieltermin steht noch nicht fest, die Partie kann aber in der Woche zwischen dem 14. und 20. November ausgetragen werden.

