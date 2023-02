BG Lintfort nutzt gegen TG Stürzelberg das dritte Viertel

Kamp-Lintfort. Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort stellen ihren Schwachpunkt ab, setzen sich gegen die TG Stürzelberg im dritten Viertel durch.

Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort nutzten diesmal das dritte Viertel, um sich im Heimspiel gegen die TG Stürzelberg mit 88:74 (40:37) durchzusetzen. In den Partien davor patzte das Team um den erneut erkrankten Coach Marcel Buchmüller genau in diesem Spielabschnitt, verpassten dadurch wichtige Punkte. Doch durch den dritten Erfolg im vierten Spiel des jungen Jahres klettert die BGL auf dem sechsten Tabellenplatz. Ein Polster, dass die Lintforter benötigen, weil sie für den Rest der Saison ohne ihren Aufbauspieler Oskar Mellmann auskommen müssen. Eine Hüftverletzung macht ihm zu schaffen macht, eine Operation ist unumgänglich. Mellmann vertrat erneut Buchmüller.

So startete die BGL zum ersten Mal in diesem Jahr ohne ihren Spielmacher in eine Partie – und hatte in den ersten Minuten erkennbare Schwierigkeiten, den eigenen Rhythmus zu finden. Zwar kamen sie zu Punkten, doch die Gäste aus Dormagen versteckten sich auch nicht im Verlauf der ersten Halbzeit.

Dreipunktewürfe von Mark Sengutta

Zu Beginn des zweiten Viertels verteidigte die die BGL zu lethargisch, die TGS nutzte das für einen 9:0-Lauf. Die Hausherren konnten allerdings regelmäßig durchwechseln, drei Dreipunktewürfe von Mark Sengutta brachte die Gastgeber wieder heran. Ein Buzzer Beaters von Jochen Durdel sorgte für die knappe 40:37-Halbzeitführung.

Nun zeigte die BGL, dass sie die vergangenen Partien aufgearbeitet hatte. Hochkonzentriert kam das Team aus der Kabine, ließ keinen Zweifel aufkommen, wer das dritten Drittel für sich entscheiden würde. Die Gäste waren nur mit acht Akteuren angereist, konnten das Tempo nun nicht mehr mitgehen. Über ein 55:46 nach 25 Minuten zogen die Gastgeber bis zum Ende des dritten Viertels schon vorentscheidend auf 70:53 davon.

Tempo und Zielstrebigkeit auf hohem Niveau

Und auch im Schlussabschnitt blieben bei der BGL Tempo und Zielstrebigkeit auf einem hohen Niveau. Die Hausherren bauten ihren Vorsprung weiter aus, steuerten erstmals in dieser Saison auf die 100-Punkte-Marke zu. Doch in den letzten fünf Minuten, als das Spiel bereits entschieden war, schaltete die BGL einen Gang runter. Die Stürzelberger nutzten das, um den Rückstand wieder etwas zu verkürzen, doch an der Niederlage änderte das nichts mehr. Letztlich gelang es der BGL zudem, den direkten Vergleich für sich zu entscheiden – mit Blick auf die Tabellensituation ein durchaus wichtiger Umstand.

„Wir haben so agiert, wie wir es uns vorgenommen haben, auch wenn wir in der ersten Halbzeit noch ein paar Abstimmungsschwierigkeiten hatten. Aber uns war klar, dass wir mit fortlaufender Spielzeit unsere Fitnessvorteile ausspielen konnten. Das haben wir dann auch konsequent ausgenutzt. Insgesamt können wir absolut zufrieden sein mit der bisherigen Ausbeute in diesem Jahr. Auch, weil die nächsten Begegnungen wieder schwer werden“, analysierte Oskar Mellmann nach der Partie.

>>>SO HABEN SIE GESPIELT

BGL-Punkte:Sengutta 25, Tiggelkamp 18, Sehovic 14, Th. Achtermeier 8, Durdel 8, Ti. Achtemeier 6, Peltz 6, Humm 3.

