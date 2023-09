BG Lintfort – nach Saisonfehlstart zu den Bergischen Löwen

Eine Szene aus der vergangenen Saison: Am Samstag wird Till Achtermeier (links) der BG Lintfort bei der SG Bergische Löwen urlaubsbedingt fehlen.

Kamp-Lintfort. Eigentlich haben die Basketballer der 2. Regionalliga Herbstferienpause. Doch die BG Lintfort muss zum Nachholspiel bei den Bergischen Löwen ran.

Eigentlich wäre nun Zeit, etwas durchzuatmen, die ersten Wochen der Saison zu analysieren und entsprechende Schlüsse zu ziehen. Während sich allerdings der Großteil der Ligakonkurrenz bereits in die Herbstferienpause verabschiedet hat, müssen die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort Samstag, 30. September, 18 Uhr, noch einmal ran. In Bergisch Gladbach wird die vom zweiten Spieltag verschobene Partie gegen die SG Bergische Löwen nachgeholt.

Die BGL um Trainer Marcel Buchmüller steht bereits schon jetzt gehörig unter Druck. Denn die beiden Niederlagen zum Saisonauftakt lassen die Lintforter als punktlosen Tabellenletzten ins Bergische Land reisen.

Zuletzt zu langsam, mut- und leidenschaftslos

Insbesondere der jüngste Auftritt am vergangenen Wochenende gegen den Aufsteiger Meckenheim ließ bei den Lintforter Verantwortlichen sämtliche Alarmglocken schrillen. Zu langsam, zu mut- und leidenschaftslos traten die Basketballer auf – verspielten sich damit auch einigen Kredit bei den Fans auf der Tribüne.

Dass es am späten Samstagabend nach der Begegnung mit den Löwen rosiger aussieht, ist unterdessen eher unwahrscheinlich. Schon in der vergangenen Saison hatte die BGL in beiden Duellen keine Chance mit dem jungen und athletischen Team der Spielgemeinschaft mitzuhalten.

Es wird ganz schön kniffelig

Samstag dürfte es erneut ganz schön knifflig werden, denn die Gastgeber wollen nach ihrer knappen Auftaktniederlage bei den RheinStars Köln II und dem jüngsten Erfolg über Erstregionalliga-Absteiger Aachen nun keinesfalls nachlassen. Die BGL muss hingegen aufpassen, nach dem Desaster gegen Meckenheim nicht direkt erneut unter die Räder zu kommen. Zumal Coach Marcel Buchmüller einige personelle Sorgen umtreiben.

Jochen Durdel fehlt weiterhin verletzt, mit seiner Rückkehr ist erst nach den Ferien zu rechnen. Eric Peltz ist aktuell noch grippekrank, sein Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Zusätzlich sind Mark Sengutta, Till Achtermeier, Mattis Alsfasser und Uros Vujanovic bereits im Urlaub. „Wir haben gut trainiert, das war die richtige Reaktion auf die jüngste Niederlage. Ob wir das direkt in einen Sieg ummünzen können, bleibt abzuwarten. Wir brauchen Geduld, aber die Entwicklung ist sichtbar“, so Buchmüller im Vorfeld der Partie.

