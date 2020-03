BG Lintfort macht einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt

Kamp-Lintfort. Den Zweitregionaliga-Basketballer der BG Lintfort gelingt mit dem Sieg gegen Südwest Baskets Wuppertal ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt.

Die Revanche ist geglückt, die Zweitregionaliga-Basketballer der BG Lintfort haben damit gleichzeitig einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Südwest Baskets Wuppertal lag lediglich in der Anfangsphase in Front – beim 6:5. Doch am Ende mussten sie sich – wie bereits im Pokal – deutlich geschlagen geben. Mit 90:71 (43:32) wetzte das Team um BGL-Coach Tobias Liebke die 70:73-Hinspielscharte aus.

Zwar musste Liebke doch noch zwei Ausfälle verkraften. Jochen Durdel lag mit Fieber im Bett, Aaron Roschewski musste beim Aufwärmen mit „Rücken“ passen.

Wuppertal musste auf Anton Zraychenko verzichten, der 2013 mit Durdel und dem Ex-BGL-Akteur Joel Aminu mit Bayer Leverkusen Deutscher Meister in der Jugend-Basketball-Liga (JBBL) war.

Treffsichere Distanzschützen

Die Gastgeber spielten variabel, mit viel Tempo und setzten die Außenpositionen gut in Szene. Liebke war zufrieden, lobte nachher den Teamgeist. Michael Schmak und Paul Krüger zeigten sich schon in der ersten Halbzeit als treffsichere Schützen jenseits der Drei-Punkte-Linie. Lintfort erspielte sich ein Polster zur Pause, blieben weiter auf schnellen Beinen unterwegs und bauten die Führung kontinuierlich aus.

Wuppertal hatte den erfahrenen BGL-Akteuren wie Schmak und Till Achtemeier kaum etwas entgegenzusetzen. Patrick Wittich reihte sich schließlich in die Riege der Distanzschützen ein, gegen den Gegner, der im Hinspiel von der personellen Misere der BGL profitierte. Lintfort tauschte mit Wuppertal den Tabellenplatz, ist nun Siebter.

„Das sah in der zweiten Halbzeit richtig gut aus, auch wenn wir in der Defensive das eine oder andere Mal etwas weit von unseren Gegenspielern wegstanden“, entdeckte Liebke einen Kritikpunkt. „Das dürfen wir uns in den kommenden Wochen nicht so oft erlauben“, blickte der Trainer bereits auf die Partien der vier verbleibenden Spieltagen.

Erst wartet der Vorletzte Barmer TV, der zuletzt mit einigen Überraschungen aufhorchen lässt. Dann geht es noch gegen die Aufstiegsaspiranten ErftBaskets Bad Münstereifel und Telekom Baskets Bonn II – Zweiter und Dritter der Liga. Und gegen das Schlusslicht ART Giants Düsseldorf II an. „Alle noch ausstehenden Gegner haben viel zu verlieren“, warnt Liebke.