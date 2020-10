BG Lintfort kann Verbandsentscheidung nicht nachvollziehen

Der Westdeutsche Basketball-Verband hat sich für die 2. Regionalliga etwas völlig Neues ausgedacht. So sollen die Herren erstmals einen zweigeteilten Saisonstart vornehmen. Die erste Gruppe beginnt frühestens am 14. November. Es werden die beiden Aufstiegsplätze in 1. Regionalliga ausgespielt sowie mindestens ein Abstiegsplatz. Melden sich mehr als zehn Mannschaften, wird ein zweiter Abstiegsplatz ausgespielt. Bei mehr als 13 Mannschaften ein dritter Abstiegsplatz. Die Mindestteilnehmerzahl in dieser Gruppe beträgt sechs Mannschaften.

Die zweite Gruppe startet am 16. Januar 2021. Hier wird ein möglicher zusätzlicher Aufstiegsplatz in die 1. RL ausgespielt sowie zwei Abstiegsplätze. Melden sich mehr als zehn Mannschaften, wird ein dritter Abstiegsplatz ausgespielt. Melden sich weniger als sechs Mannschaften entfällt der Abstieg. Die Mannschaften der 2. Regionalliga müssen sich bis zum kommenden Samstag, 31. Oktober, entscheiden, in welcher der beiden Gruppen sie teilnehmen wollen. „Mit den Mannschaften, die im November beginnen können, wird es eine Beratung geben, wie unter anderem mit den drohenden Hallenschließungen umzugehen ist“, verkündet der WBV in einer Mitteilung.

„Zurecht gelobtes Krisenmanagement des WBV ad absurdum geführt“

Nicht nachvollziehen kann diese Regelung die von der Entscheidung betroffene BG Lintfort. „Zumal der Verband in den vergangenen Wochen und Monaten immer mit Ruhe und Besonnenheit die Entwicklungen in der Corona-Pandemie beobachtet, eingeordnet und in verantwortungsvolle Entscheidungen umgesetzt hat“, so Markus Plüm, Pressesprecher des Regionalligisten. „Die Tatsache, dass mit Blick auf die aktuellen Infektionszahlen und die zu erwartende Entwicklung in der Corona-Pandemie nun in dieser Form ein Spielbetrieb realisiert werden soll, führt das bislang eigentlich zurecht gelobte Krisenmanagement des WBV ad absurdum.“

In einem an den Verband gerichteten Brief moniert der BGL-Vorstand: „Nicht nur, dass die bisherigen – zurecht vorgebrachten - gesundheitlichen Argumente und Bedenken nun offenbar nichts mehr zählen. Es handelt sich in den 2. Regionalligen immer noch zu einem größten Teil um Amateursportler, die ihr Einkommen nicht aus dem Basketball bestreiten. Zudem wirkt es so, als habe der Verband dem Druck der Vereine, die sich bewusst und aus freien Stücken heraus dazu entschieden haben, mit bezahlten Akteuren an den Start zu gehen, nun ein Stück zu weit nachgegeben.“

Völlig unterschiedliche Voraussetzungen in den zwei Gruppen

Gerade im Sinne der Chancengleichheit würden nach Ansicht der Lintforter nun Vereine bestraft, die sich gegen einen Saisonstart am 14. November und damit für die Zuteilung zur zweiten Gruppe entscheiden. Denn durch die unterschiedliche Anzahl an zu ermittelnden Auf- und Absteigern in beiden Gruppen seien die Voraussetzungen, mit denen die Regionalliga-Vereine in den Wettbewerb starten, völlig unterschiedliche.

„Dank des unermüdlichen und vor allem unentgeltlichen Einsatzes vieler Ehrenamtler hat die BG Kamp-Lintfort in den vergangenen Monaten Hygienekonzepte erstellt, Trainings- und Spielpläne aufgestellt und mit viel Vorsicht und Disziplin einen geregelten Trainingsbetrieb in den aktuell gesetzten Grenzen realisiert“, so der BGL-Vorstand. „Diese Bemühungen werden nun ebenso wenig honoriert wie die Bedenken, dass ungeplant höhere Ausgaben auf einige Vereine zukommen. Denn bei einer Zusammenlegung von Teams aus beiden – bisher geografisch getrennten - Regionalliga-Gruppen werden automatisch auch die Fahrtstrecken zu Auswärtsspielen deutlich länger, wodurch logischerweise auch die Ausgaben für Fahrtkosten steigen.“

„Widerspricht dem Kriterium der sportlichen Fairness“

Der Vorstand der Lintforter weiter: „Ganz abgesehen davon, ob die Regelung einer juristischen Überprüfung standhalten würde: Die nun vorgenommene Zusammenlegung der Gruppen zu einem Vereinspool widerspricht zudem dem Kriterium der sportlichen Fairness. Wir können die Sehnsucht, nach Monaten der Pause nun aufs Feld zurückzukehren, absolut nachvollziehen. Doch die nun getroffene Entscheidung benachteiligt kleinere, finanzschwächere oder sportlich weniger ambitionierte Vereine und kommt somit einer Wettbewerbsverzerrung gleich. Einen fairen Wettbewerb sehen wir mit der nun getroffenen Entscheidung daher nicht gegeben.“

Falls es bei der Entscheidung bleibt, wird die BGL wohl nicht für das erste Zeitfenster melden: „Es wäre fahrlässig, unsere Mitglieder in der aktuellen Situation dem Risiko eines Spielbetriebs auszusetzen“, so die BGL-Verantwortlichen. „Wir bitten daher den WBV darum, die getroffene Entscheidung noch einmal zu überdenken – mit Rücksichtnahme auf die Gesundheit aller sowie im Sinne eines sportlich fairen Wettbewerbs.“