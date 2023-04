BG Lintfort kann nicht mehr an Sechtem Toros vorbeiziehen

Kamp-Lintfort. Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort werden die Saison im unteren Tabellendrittel abschließen. Sie unterlagen bei Sechtem Toros.

Drei Viertel lang lieferten die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort dem Gastgeber Sechtem Toros ein ausgeglichenes Spiel. Doch im letzten Viertel gingen – wie so oft in dieser Spielzeit – die Kräfte aus. Letztlich unterlag die BGL verdient mit 79:88 (41:41), muss in den letzten zwei Saisonspielen nun schauen, dass die Spielzeit wenigstens auf einem einstelligen Tabellenplatz abgeschlossen werden kann.

Trotz der kurzfristigen Absage von Till Achtemeier wegen Magen-Darm-Problemen, trat die BGL vollzählig besetzt im südlichen Rheinland, in Bornheim an. Nach monatelanger Verletzungspause war auch Aaron Roschewski wieder dabei. Nachwuchstalent Mattis Alsfasser konnte auf der Bank platznehmen – er fehlte einige Monate mit hartnäckigen Knieproblemen.

Voller Konzentration und mit körperlichem Einsatz

Mit dieser Konstellation hatte sich die BGL einiges vorgenommen, wollte mit voller Konzentration und körperlichem Einsatz spielen. Wobei es nach dem ersten Viertel 19:12 für die Gastgeber hieß. Doch angeführt von Oskar Mellmann, der nach seinen Problemen in der Osterpause zu alter Stärke zurückgefunden hatte, konnte die BGL um Coach Marcel Buchmüller zur Halbzeit die Partie wieder komplett ausgeglichen gestalten. Auch im dritten Viertel hielten die Lintforter dagegen (64:65, 30.), beide Teams schenkten sich nichts.

Entsprechend hoch war aber der Kräfteverschleiß, was die Hausherren besser kompensierten. Zu Beginn des Schlussabschnitts fiel die Vorentscheidung – die Toros setzten sich innerhalb von vier Minuten mit einem 9:2-Lauf auf 75:66 ab.

Vorentscheidung durch einen 9:2-Lauf der Toros

„Uns fehlte in dieser Phase aber auch ein wenig das Wurfglück, strukturell war das noch nicht mal schlechter als in den 30 Minuten zuvor. Aber die Toros waren letztlich einfach fitter als wir und konnten einfach durchpowern, wir mussten dem Verschleiß Tribut zollen“, sagte Co-Trainer Andreas Schäfer nach der Begegnung. So verspielte die BGL die letzte Chance, am Saisonende vor den Toros in der Tabelle zu stehen.

Da Südwest Baskets Wuppertal gegen Hilden gewann, kämpfen am letzten Spieltag in zwei Wochen die Bergischen und BGL direkt um den neunten Tabellenplatz.

>>>SO HABEN SIE GESPIELT

BGL: Mellmann 24, Tiggelkamp 14, Wittich 12, Durdel 10, Sengutta 9, Sehovic 7, Alsfasser 2, Humm 1.

