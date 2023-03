BG Lintfort ist gegen die Bergischen Löwen völlig zahnlos

Kamp-Lintfort. Der Klassenerhalt für die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort ist gesichert. Wobei die Mannschaft zuletzt eher wenig beigesteuert hat.

Der Klassenerhalt für die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort ist gesichert, wobei die Gastgeber im Heimspiel gegen den Ligavierten SG Bergische Löwen beim 68:88 (39:52) äußerst schwach agierten. Nur fünf Minuten hielt die BGL mit. Da aber der Leichlinger TV den Sechtem Toros mit 52:72 unterlagen, können die Lintforter Regionalliga-Basketballer in dieser Saison nicht mehr auf einen Abstiegsplatz rutschen. Der direkte Vergleich mit dem LTV geht an die BGL.

Doch in Abwesenheit des erkrankten Coaches Marcel Buchmüller lief gegen die Bergischen Löwen nicht viel zusammen. Der nur zu acht angereiste Gegner stellte sich schnell als körperlich und athletisch überlegen heraus. Vor allem in der Verteidigung machten die BGL-Akteure einfach zu häufig nicht den letzten Schritt, setzten ihren Gegenspielern nur halbherzig zu, ließen die Löwen früh in einen Lauf finden (4:11), der ihnen das befürchtete Selbstvertrauen von den Außenpositionen verschaffte. Doch Mitte des ersten Durchgangs konnten die Lintforter verkürzen (18:26), waren nun am Drücker. So auch im zweiten Abschnitt – bis fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Da lief erneut nichts und niemand.

Lintforter agieren nicht als Mannschaft

Das hielt auch nach dem Seitenwechsel so an. Die Lintforter agierten nicht mehr als Mannschaft, in viele Einzelaktionen wollte jeder mit dem Kopf durch die Wand. Die Löwen hingegen waren zielstrebig, dynamisch und mit Leidenschaft unterwegs, führten mit einem Vorsprung von 20 Punkten. Das Spiel war entschieden.

Die Gäste taten in der Folgezeit nicht mehr, als nötig war, um den Vorsprung zu verwalten. Und die BGL schaffte es nicht, die Lethargie abzulegen und ein wenig Feuer in die eigenen Aktionen hineinzubringen. So gab es am Ende völlig verdient die zwölfte Saisonniederlage, mit der die Lintforter auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht sind.

Am 29. April steht das letzte Heimspiel an

„Wir sind abermals nicht so aufgetreten, wie wir uns das im Vorfeld vorgenommen haben. Das war von Beginn an nicht wirklich konzentriert, wir hatten zu viele einfache Ballverluste und haben auch den nötigen Biss vermissen lassen. Dann wird es gegen so eine athletische Truppe wie die Löwen natürlich mehr als schwierig. Wir müssen nun in den Osterferien einfach unseren Willen wiederfinden und müssen dafür sorgen, dass wir nicht immer so schnell die Köpfe hängen lassen“, so Co-Trainer Andreas Schäfer nach der Begegnung.

Nach der Osterpause hat die BGL am 29. April das letzte Heimspiel gegen die RheinStars Köln II.

BGL: Sengutta 20, Tiggelkamp 13, Sehovic 8, Ti. Achtermeier 7, Durdel 5, Mellmann 5, Humm 4, Wittich 4, Manten 2.

