BG Lintfort holt zweiten Sieg – verliert aber Mark Sengutta

Kamp-Lintfort. Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort freuen sich gegen Hilden über ihren zweiten Saisonsieg, verlieren aber Mark Sengutta verletzt.

Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort holten mit einer mehr als ordentlichen Leistung im Heimspiel gegen die Hilden 96ers mit 94:66 (48:32) den zweiten Saisonsieg in Folge. Allerdings verloren sie im Schlussviertel Mark Sengutta, der sich verletzte.

Die BG Lintfort musste anfangs in der Defensive ihren Rhythmus finden. Doch ab der achten Minute hatten die Hausherren die Partie im Griff, gingen mit 24:14 ins zweite Drittel, wo sie konzentriert weitermachten und ihren Vorsprung auf 21 Punkte ausgebauten. Hilden versuchte alles, nutzte eine Schwächephase der Gastgeber zu einem 12:0-Lauf, rechnete sich beim Stand von 41:32 wieder etwas aus. Doch die BGL um Trainer Marcel Buchmüller fing sich wieder bis zur Pause.

14:2 innerhalb von vier Minuten

Zwar endete das dritte Viertel nur mit 18:18, doch im Schlussabschnitt dominierte die BGL wieder das Spiel. Nach einem 14:2-Lauf innerhalb von vier Minuten war die Partie quasi entschieden.

Allerdings wurde im letzten Viertel Mark Sengutta bei einem Tempoabschluss von hinten geschoben und knickte bei der Landung um. „Ich gehe davon aus, dass wir Mark in diesem Kalenderjahr leider nicht mehr auf dem Feld sehen werden. Das war schon heftig“, prognostizierte Coach Buchmüller. „Seinen Ausfall müssen wir in den kommenden Wochen als Team kompensieren.“ Immerhin war Sengutta zuletzt in einer bestechenden Form, zählte gegen Barmen und Hilden zu den stärksten Lintforter Akteuren.

BG Lintfort verlässt die Abstiegsränge

Bei der BGL, die die Abstiegsränge verlassen hat, war nach Verletzung Jochen Durdel wieder dabei.

„Wir haben offensiv wieder vieles richtig gemacht, gute Lösungen gefunden. Defensiv war das bis auf zwei kurze Phasen auch sehr ordentlich“, so Buchmüller. Er schaut bereits auf Mittwoch, wo um 20.30 Uhr, das Nachholspiel bei den Südwest Baskets Wuppertal ansteht.

„Das ist jetzt nicht unbedingt ein Wettbewerbsvorteil, unter der Woche abends ins Bergische Land fahren zu müssen. Zumal wir Marks Qualitäten durchaus hätten gebrauchen können. Wenn es uns aber gelingt, die Partie lange offen zu gestalten, könnte auch dort etwas für uns zu holen sein.“

>>>SO HABEN SIE GESPIELT

Punkte, BG Lintfort:Malesevic 18, Sengutta 17, Mellmann 14, Tiggelkamp 13, Humm 9, Peltz 6, Durdel 5, Vujanovic 5, Achtermeier 4, Sehovic 3.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region