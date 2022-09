BG Lintfort holt bei RE Baskets Schwelm souveränen Sieg

Kamp-Lintfort. Das war für die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort ein Saisonstart nach Maß. Bei RE Baskets Schwelm gewinnen sie mit 76:62 (37:29).

Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort haben das erste Saisonspiel bei den RE Baskets Schwelm mit 76:62 (37:29) gewonnen. Dabei überzeugten mit Oskar Mellmann und Dorian Tiggelkamp vor allem zwei Akteure. Sie sorgten dafür, dass die BGL richtig gut in die Partie kam, den Trainerwechsel ohne einen Bruch verdauen konnte.

Dabei musste das neue Trainergespann Marcel Buchmüller und Andreas Aust vor der Partie noch einige Absagen verkraften. Michael Schmak musste genauso passen wie der vergangene Woche im letzten Testspiel umgeknickte Thomas Achtermeier.

Auch Mark Sengutta muss passen

Auch Mark Sengutta war nicht dabei, er hatte sich im Training unter der Woche eine Handverletzung zugezogen, die ihn nun für mehrere Wochen außer Gefecht setzt. Dafür mischte aber erstmals seit drei Jahren Till Achtermeier wieder in der ersten Herrenmannschaft mit.

„Wir sind mit dem Plan in die Partie gegangen, den Ball oft in Korbnähe zu bringen und dort unsere körperliche Überlegenheit auszuspielen. Das hat anfangs auch richtig gut funktioniert“, analysierte Buchmüller nach der Partie. Da auch die defensive Leistung zu Beginn stimmte, wuchs der BGL-Vorsprung nach fünf Minuten bereits auf 13:4 an.

Nachlässigkeiten im Spiel

Doch dann schlichen sich erstmals Nachlässigkeiten ins BGL-Spiel. In der Verteidigung wurde die Intensität zurückgeschraubt, in der Offensive sich bietende Chancen nicht mehr konsequent genutzt. Entsprechend fanden die Hausherren zurück in die Partie, reduzierten zur Pause ihren Rückstand.

Doch mit Wiederanpfiff begann die Show von Oskar Mellmann. Der BGL-Pointguard nahm nun das Heft in die Hand, dirigierte das Spiel seines Teams und war mehrfach von jenseits der Dreipunktelinie erfolgreich. „Oskar hat es in dieser Phase überragend gemacht. Über das gesamte Spiel gesehen war aber Dorian Tiggelkamp heute der entscheidende Akteur“, lobte am Ende auch Buchmüller.

„Das ist noch ausbaufähig“

Die BGL hatte die Partie über die gesamte Dauer unter Kontrolle, leistete sich aber immer wieder einige Ruhepausen, die die Gastgeber auszunutzen wussten. „Das war ein junger und dynamischer Gegner, der viel über die Physis gekommen ist. Wir haben diese Körperlichkeit zumeist angenommen, aber sobald wir einmal nachgelassen haben, hat sich das auch im Spielstand verdeutlicht. Das ist noch ausbaufähig, da müssen wir an unserer Konstanz arbeiten“, so Buchmüller. Letztlich reichte es der BGL aber zum souveränen Auswärtssieg im ersten Saisonspiel.

Weiter geht es für die Lintforter kommenden Samstag, wenn sich der letztjährige Meister und erneute Tabellenführer TG Düsseldorf zur Glückauf-Halle kommt. Die TG hatte bekanntlich auf den Aufstieg verzichtet. Anwurf ist um 20 Uhr.

BGL-Punkte: Tiggelkamp (21), Mellmann (20), Peltz (9), Sehovic (8), Durdel (7), Ti. Achtermeier (6), Roschewski (5).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region