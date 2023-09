BG Lintfort hat seine Ziele nun „offensiver formuliert“

Kamp-Lintfort. Die Saison für die Basketballer des Zweitregionalligisten BG Lintfort steht an. Gleich zum Auftakt kommt ein Hochkaräter in die Glückauf-Halle.

Die lange Vorbereitung ist vorbei, nun nimmt auch wieder der Basketball in Nordrhein-Westfalen den Spielbetrieb auf. So startet am Samstag die Saison für den Zweitregionalligisten BG Lintfort – der es direkt mit einem Hochkaräter zu tun bekommt. Am Samstagabend ist ab 20 Uhr die TG Düsseldorf, die auch in dieser Saison wieder zu den klaren Favoriten um den Meistertitel zählt, in der Glückauf-Halle zu Gast.

Für die BG Lintfort ist dies keine ungewohnte Situation, denn schon in der vergangenen Saison empfing man die Landeshauptstädter zum ersten Heimspiel in eigener Halle. Und wie im Vorjahr muss auch dieses Mal alles passen, um den Favoriten direkt ein Bein zu stellen. Denn die Kamp-Lintforter um Trainer Marcel Buchmüller gehen mit einer gänzlich anderen Zielsetzung in die Saison.

Auftaktgegner TG Düsseldorf zählt erneut zu den Favoriten

„Wir haben unseren Anspruch zwar etwas offensiver formuliert als noch im vergangenen Jahr, aber mit der Tabellenspitze werden wir wohl nichts zu tun haben“, sagt Marcel Buchmüller mit Blick auf die Konkurrenz in der 2. Regionalliga.

So gelten neben den Düsseldorfern die letztjährigen Topteams RheinStars Köln II und die SG Bergische Löwen sowie der Absteiger BG Aachen zu den Kandidaten, die wohl um den Aufstieg in die 1. Regionalliga mitmischen werden. Dahinter erwartet Buchmüller ein enges Rennen: „Die Liga ist wie in jedem Jahr sehr ausgeglichen besetzt. Teams wie Hilden, Barmen und Wuppertal haben gute Mannschaften zusammen und auch die beiden Aufsteiger Meckenheim und ETB Essen II werden im Saisonverlauf sicherlich eine gewichtige Rolle im Kampf um die Mittelfeldplätze spielen können.“

Bergische Löwen und Meckenheim Future Sports warten nach Düsseldorf

So gilt es für die kAMP-Lintforter, schnell ihren Rhythmus zu finden. Denn nach der Auftaktpartie gegen Düsseldorf warten mit den Bergischen Löwen und Meckenheim Future Sports zwei nicht minder schwere Aufgaben. Da war es durchaus hilfreich, dass die BGL am vergangenen Samstag im Test gegen die BG Dorsten bereits gezeigt hat, zu welchen Leistungen sie in diesem Jahr im Stande sein könnte. „Wir haben unseren Spielstil ein wenig angepasst, wollen nun mehr in Bewegung sein, den Gegner permanent beschäftigen“, so Buchmüller. Und die Euphorie ist groß in Kamp-Lintfort. Im kommenden Jahr begeht der Verein sein 70-jähriges Bestehen, die Mannschaft möchte entsprechend dafür sorgen, dass nicht nur der runde Geburtstag ein Grund zum Feiern ist.

Dabei mithelfen sollen nach dem Abgang von Thomas Achtermeier zum Nachbarn TuS 08 Rheinberg insgesamt drei Neuzugänge. Kerem Kanbir, der in Wesel mit dem Basketball begann, bereits in der U19-Bundesliga auflief und im vergangenen Jahr für die BG Dorsten am Ball war, hat sich dem Team ebenso angeschlossen wie Uros Vujanovic und Nemanja Malesevic, die beide in der abgelaufenen Saison für Basket Duisburg in der Landesliga spielten. Malesevic ist derweil in Lintfort kein Unbekannter, schnürte schon lange Jahre für die BGL-Reserve seine Schuhe.

Kader der BG Lintfort bleibt im Großen und Ganzen zusammen

Ansonsten haben sich im Kader keine Änderungen ergeben: Die arrivierten Kräfte sind allesamt noch an Bord, die Nachwuchstalente Jonas Humm, Mattis Alsfasser und Burak Kulac sollen für die nötigen Verschnaufpausen sorgen und weiterhin wichtige Erfahrung sammeln.

„Wir sind noch einmal ein wenig breiter aufgestellt als in der vergangenen Saison, als uns regelmäßig irgendwann die Puste ausgegangen ist. Dadurch konnten wir viele Spiele nicht mit der nötigen Intensität und Konzentration zu Ende bringen und haben mehrfach noch unnötig verloren. Daran haben wir auch in der Vorbereitung hart gearbeitet“, so Buchmüller.

>>>ANSPRUCHSVOLLER SAISONSTART

Die ersten drei Partien bis zur Herbstpause werden entsprechend zeigen, wo die Reise für die BGL hingehen wird. Nach dem Auftakt steht ein spielfreies Wochenende an, dann empfängt man Meckenheim, bevor am ersten Ferien-Wochenende die Partie bei den Bergischen Löwen nachgeholt wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region