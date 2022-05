BG Lintfort gerettet: Oskar Mellmann überragt bei Kantersieg

Kamp-Lintfort. In der 2. Basketball-Regionalliga hat die BG Lintfort vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Gegen ART Giants Düsseldorf II gelang ein 106:71

Am Ende war der Mann des Abends schnell gefunden. 31 Punkte, 13 Rebounds, neun Assists standen für Oskar Mellmann, den Point Guard der Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort zu Buche. Nur eine Vorlage fehlte ihm damit für ein sogenanntes Triple-Double, also zweistellige Werte in drei Statistik-Kategorien. Doch auch so hatte der 22-Jährige die Lintforter zum souveränen 106:71 (48:39)-Erfolg über den Tabellenletzten ART Giants Düsseldorf II geführt. Die BGL hat damit den Klassenerhalt sichergestellt.

Den Landeshauptstädtern, die um ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt kämpften, allerdings nur mit fünf Spielern angereist waren, gehörte jedoch die Anfangsphase der Partie. Denn in den ersten Minuten überrumpelten die Giants die BGL, bei der abermals Center Janosch Feige nicht mitwirken konnte, dafür Mark Sengutta aber wieder mit von der Partie war.

Düsseldorfer dominieren erstes Viertel

Die Gastgeber schienen noch nicht richtig mit dem Kopf bei Sache, lagen nach fünf Minuten mit 7:16 in Rückstand. Doch langsam aber sicher fingen sich die Hausherren, konnten sich öfter in Szene setzen und bis zum Ende des ersten Abschnitts auf 16:22 verkürzen.

Und dann lief die Angriffsmaschinerie plötzlich wie am Schnürchen – auch weil in der Defensive ein paar Gänge hochgeschaltet wurde. In nur fünf Minuten erzielte das Team von Coach Liebke 19 Punkte, hinderte Düsseldorf aber gleichzeitig am Punkten und hatte sich bis zur 15. Minute schon einen zweistelligen Vorsprung erspielt (37:27).

BG Lintfort erstmals mit mehr als 100 Punkten

Nach dem Seitenwechsel merkte man den Gästen schnell den Kräfteverschleiß an. Zwar wehrte sich auf Seiten der Giants vor allem Christopher Dahm (36 Punkte) gegen die drohende Niederlage, doch die fehlenden Wechselmöglichkeiten machten sich immer stärker bemerkbar. Die BGL hatte nun ihre beste Phase, sorgte mit einem 17:0-Lauf zum 77:50 bis kurz vor Ablauf des dritten Viertels schon für die Vorentscheidung.

BGL-Trainer Liebke lobt sein Team

Und auch im Schlussabschnitt blieb die Mannschaft von Coach Liebke weiter am Drücker, wollte zum ersten Mal in der Saison die 100-Punkte-Marke knacken. Allzu viel musste dafür aber auch nicht mehr getan werden, denn die Gegner hatten nun nichts mehr entgegenzusetzen. „Nach dem verschlafenen Start haben wir schnell die richtigen Mittel gefunden, um unsere Stärken auszuspielen. Auch wenn Oskar Mellmann natürlich heraussticht, war das heute eine durchweg gute Teamleistung – alle Spieler haben gepunktet und Rebounds für sich verbucht. Klar war es dann hinten raus etwas einfacher, da Düsseldorf nicht mehr richtig dagegenhalten konnte. Aber dennoch will ich unsere Leistung nicht zu sehr unter den Teppich kehren, das war schon sehr ordentlich“, so Tobias Liebke nach der Partie.

Für die BGL steht nun am kommenden Samstag das letzte Auswärtsspiel der Saison bei den Südwest Baskets Wuppertal an, bevor am letzten Spieltag noch die TG Stürzelberg in der Glückauf-Halle zu Gast ist.

BGL-Punkte: Mellmann 31, Durdel 16, Tiggelkamp 13, Peltz 12, Humm 8, Sengutta 8, Wittich 7, Alsfasser 3, Roschewski 2, Lutz 2, Spankowski 2, Juskovic 2.

